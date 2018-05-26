أسعار الخضار والفاكهة عاشر أيام رمضان

الصاوى أحمدواصلت أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق تباينها -اليوم السبت - وتراوحت الطماطم بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، الخيار من 4 إلى 5 جنيهات، البطاطس 3.5 جنيه الفلفل الرومى /البلدى 5 جنيهات، الفلفل الألوان 15.وأكد تجار فى الأسواق، أن سعر البامية تراوح من 10 إلى 14

الصاوى أحمد

واصلت أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق تباينها -اليوم السبت – وتراوحت الطماطم بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، الخيار من 4 إلى 5 جنيهات، البطاطس 3.5 جنيه الفلفل الرومى /البلدى 5 جنيهات، الفلفل الألوان 15.

وأكد تجار فى الأسواق، أن سعر البامية تراوح من 10 إلى 14 جنيها، الملوخية 2.5 للرابطة، الكوسة 5، الفاصوليا 6، الجزر 3.5.

وأوضح التجار أن سعر العنب الأحمر 12 جنيها البطيخ بـ 25 جنيهًا للواحدة، المشمش 12، الخوخ 7.5، الكنتالوب 5 جنيهات، والتفاح البلدى 10 جنيهات والمستورد الأصفر 12 جنيها والمستورد الأحمر 25 جنيها.