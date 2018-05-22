أسعار الخضار والفاكهة سادس أيام رمضان

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينًا فى السوق، اليوم الثلاثاء، وفق تجار خلال سادس يوم من شهر رمضان ،وسجل كيلو الطماطم 3.5 جنيها فى المتوسط، والبطاطس بين 2.5 إلي 4.5 والخيار 5 والفلفل البلدى 6، والفلفل الرومى 6 والفلفل الألوان15.وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ"المال"، أ

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينًا فى السوق، اليوم الثلاثاء، وفق تجار خلال سادس يوم من شهر رمضان ،وسجل كيلو الطماطم 3.5 جنيها فى المتوسط، والبطاطس بين 2.5 إلي 4.5 والخيار 5 والفلفل البلدى 6، والفلفل الرومى 6 والفلفل الألوان15.

وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر كيلو البصل الأحمر 3.5 والملوخية يتراوح سعر الربطة بين 22.5 إلي 4 جنيهات والبامية 14 جنيها والفاصوليا 6، والكوسة 7، البسلة 6 إلى 9 جنيهات.



وأوضحوا أن سعر كيلو الليمون 14جنيهًا، والباذنجان الرومى 2.5 والباذنجان “العروس” 6، والثوم 12، والجزر 3.5 وورق العنب 12، وحزمة الجرجير ارتفعت لجنيه بدلا من نصف جنيه والبقدونس والشبت نصف جنيه للواحدة.

وتراجعت أسعار العنب مع بدء طرح المحصول بشكل كبير مسجلاً 10 جنيهات للعنب البناتى الأخضر و15 جنيها للعنب الأحمر بدلًا من 20، الأسبوع الماضى، طبقًا للتجار في الأسواق.

وأوضح التجار أن سعر البرتقال الصيفى 4 جنيهات، والتفاح البلدى 10، والأمريكى 28، والأصفر 23، والخوخ تراجع لـ6.5 بدلا من 7.5 والمشمش 10 والكنتالوب 5، والبلح 7.5 والموز 6.5 والبطيخة 15 إلى 35.