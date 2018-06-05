أسعار الخضار والفاكهة تواصل الانخفاض

الصاوى أحمدواصلت أسعار الخضراوات انخفاضها فى الأسواق وسجلت الطماطم -اليوم –3 جنيهات بدلا من 3.5 أمس، والخيار 5 جنيهات والبطاطس 4 جنيهات والبصل 3.5 جنيها، بينما يتراوح سعر الليمون بين 14 إلى 20 جنيها، بسبب انخفاض المعروض منه. وأكد عدد من التجار أن أسعار الفلفل الرومى والبلدي 6 ،سعر الب

الصاوى أحمد

واصلت أسعار الخضراوات انخفاضها فى الأسواق وسجلت الطماطم -اليوم –3 جنيهات بدلا من 3.5 أمس، والخيار 5 جنيهات والبطاطس 4 جنيهات والبصل 3.5 جنيها، بينما يتراوح سعر الليمون بين 14 إلى 20 جنيها، بسبب انخفاض المعروض منه.



وأكد عدد من التجار أن أسعار الفلفل الرومى والبلدي 6 ،سعر البامية يتراوح بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات والملوخية بين جنيه إلى 1.5 لـ”الربطة ” والبقدونس والجرجير جنيه، والكوسة 5، والفاصوليا 7 جنيهات ،والجزر 3.5 جنيه.



وأوضح التجار أن سعر العنب الأحمر يتراوح من 6.5 إلى 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات قبل أيام، والبطيخ من 12 لـ25 جنيها للواحدة، والخوخ 7.5 جنيه، والكنتالوب من 5 إلى 6.5 جنيه والتفاح البلدى من 5 إلى 7.5 جنيه، والمستورد بـ18 جنيها.