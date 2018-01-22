أسعار الخضار والفاكهة تواصل الاستقرار

الصاوي أحمدواصلت أسعار الخضراوات، استقرارها خلال الفترة الراهنة، بسبب زيادة المعروض من العروة الشتوية.وتراوحت الطماطم - الإثنين – من 2 إلى 3.5 جنيه والبطاطس 3.5 جنيه والبصل 4 جنيهات والكوسة 6 جنيهات في أسواق التجزئة بحسب التجار.وأكد تجار - فى الجيزة – أن سعر الخيار البلدي 5 ج

الصاوي أحمد

واصلت أسعار الخضراوات، استقرارها خلال الفترة الراهنة، بسبب زيادة المعروض من العروة الشتوية.

وتراوحت الطماطم – الإثنين – من 2 إلى 3.5 جنيه والبطاطس 3.5 جنيه والبصل 4 جنيهات والكوسة 6 جنيهات في أسواق التجزئة بحسب التجار.

وأكد تجار – فى الجيزة – أن سعر الخيار البلدي 5 جنيهات والباذنجان “العروس ” 5 جنيهات والرومي بـ3 والسبانخ بـ4 جنيه والفاصوليا تتراوح من 2.5 إلي 4 جنيهات والملوخية بـ6جنيهات للكيلو والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن الثوم يتراوح من 15 إلى 19 جنيها والقلقاس بـ5 جنيهات والبروكلي بـ5 جنيهات للواحدة والفلفل الرومي بـ5 جنيهات والجزر 4 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والبسلة 5 جنيهات والفلفل الألوان بـ10 جنيهات والفلفل البلدي بـ8 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البرتقال اليوسفى 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 أيضا والكانتالوب 6 جنيهات.