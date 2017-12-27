أسعار الخضار والفاكهة تواصل الاستقرار في أسواق الجيزة

انخفاض البسلة وارتفاع أسعار البصل في الأسواقالصاوي أحمدواصلت أسعار الخضروات والفاكهة إستقرارها اليوم الأربعاء، بحسب تجار في أسواق محافظة الجيزة. وتراوحت الطماطم بين 3 إلي 4 جنيهات والبطاطس 3 جنيهات إلي 5 جنيهات حسب الجودة والبصل سجل 7 جنيهات بارتفاع جنيه واحد مقارنة مع الأسبوع الماضي.وس

انخفاض البسلة وارتفاع أسعار البصل في الأسواق

الصاوي أحمد

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة إستقرارها اليوم الأربعاء، بحسب تجار في أسواق محافظة الجيزة.

وتراوحت الطماطم بين 3 إلي 4 جنيهات والبطاطس 3 جنيهات إلي 5 جنيهات حسب الجودة والبصل سجل 7 جنيهات بارتفاع جنيه واحد مقارنة مع الأسبوع الماضي.

وسجلت الكوسة 6 جنيهات والفلفل البلدي والرومي 7 جنيهات والباذنجان الرومي 1.5 جنيه والأسود والأبيض بـ3 جنيهات والجزر 4جنيهات والبطاطا بـ4 جنيهات والملوخية 6 جنيهات للكيلو والقلقاس بـ6 جنيهات والبروكلي بـ10 جنيهات والثوم بين 15 إلي 25 جنيها

وتختلف أسعار الخضراوات بين الشوادر والأسواق الشعبية والمحلات التجارية لأن الأخيرة تسدد ايجار ورسوم وعمالة وكل ذلك يضاف علي سعر الكيلو .

وسجل سعر رابطة البصل الأخضر والخس بـ2 جنيه للواحدة والليمون يتراوح بين 6 جنيهات إلي 10جنيهات والفاصوليا 4 جنيهات والبسلة 6جنيها والخيار البلدي 5 جنيهات والفلفل الألوان بـ12 جنيها.

وشهدت أسعار الفاكهة استقراراً ملحوظاً، حيث سجل سعر الموز البلدي بسوق التجزئة بـ8 جنيهات، و12 جنيها للأنواع الفاخرة والبرتقال أبو سرة يباع بمتوسط2.5 إلي 4 جنيهات للكيلو واليوسفي 2 جنيه إلي 5 جنيهات وسجل سعر التفاح الأمريكي 22 جنيها والجوافة تتراوح بين 3 إلي 5 جنيهات والفراولة 10 جنيهات.

