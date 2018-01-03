أسعار الخضار والفاكهة تواصل الاستقرار وانخفاض البصل

الصاوي أحمد واصلت أسعار الخضراوات استقرارها ومعدلاتها المتوازنة -الأربعاء- بسبب زيادة المعروض من السلع بعد تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية وفقا لتجار خضراوات وفاكهة في محافظة الجيزة. وسجلت الطماطم بسوق التجزئة 2.5 و3 جنيهات بدلا من 5 للكيلو قبل 3 أسابيع والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل

الصاوي أحمد

واصلت أسعار الخضراوات استقرارها ومعدلاتها المتوازنة -الأربعاء- بسبب زيادة المعروض من السلع بعد تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية وفقا لتجار خضراوات وفاكهة في محافظة الجيزة.

وسجلت الطماطم بسوق التجزئة 2.5 و3 جنيهات بدلا من 5 للكيلو قبل 3 أسابيع والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل انخفض مسجلا 2.5 إلى 3.5 جنيه، مقارنة بـ6 جنيهات قبل أسبوع، والفاصوليا الخضراء من 5 الى 6 جنيهات والليمون 8 إلى 10 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الكوسة يتراوح بين 6 إلى 8 جنيهات والخيار 4 جنيهات والثوم البلدي 20 جنيها والفلفل 6 جنيهات.

وأشاروا إلى أن أسعار الباذنجان بلغت 5 جنيهات والملوخية 6 للكيلو والجزر من 6 إلى 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات.

وتستمر أسعار الفاكهة أيضا فى استقرارها، حيث لا يزال البرتقال اليوسفي بين 5 جنيهات إلى 3.5 جنيه والبرتقال أبو سرة بـ6 جنيهات والتفاح المستورد ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 جنيهات.