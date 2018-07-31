أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق

الصاوى أحمدشهدت معظم أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، الاستقرار، مع وفرة فى المعروض بالأسواق وفقا للتجار. وأوضح "التجار " أن سعر الطماطم 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 15 جنيها والبطاطس 7 جنيهات، الفلفل 7 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات،الكوسة 7 جنيهات، خيار بلدى 5 جنيهات، بامية 15 جنيها

الصاوى أحمد

شهدت معظم أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء، الاستقرار، مع وفرة فى المعروض بالأسواق وفقا للتجار.



وأوضح “التجار ” أن سعر الطماطم 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 15 جنيها والبطاطس 7 جنيهات، الفلفل 7 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات،الكوسة 7 جنيهات، خيار بلدى 5 جنيهات، بامية 15 جنيها، والملوخية 10 جنيهات، الكرنب 10جنيهات.



ولفت “التجار ” سجل العنب 10جنيهات، والبرتقال 6 جنيهات، الخوخ 15 جنيهات، التين 20 جنيها، برقوق 15 جنيها، الكمثرى 10 جنيهات موز بلدي 15 جنيها، المانجو تراوح من 16 إلى 20 جنيها، والرمان 7 جنيهات، والفراولة 10 جنيهات.