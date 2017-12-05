أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء

الطماطم بـ5 جنيهات والبطاطس بـ2.5 جنيه الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق المحلية. وسجل كيلو الطماطم 5 جنيهات، والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات، البصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه. وأكدوا أن الفاصوليا الخضراء تراوحت بين 5 الي 6 جنيهات، واللي

الطماطم بـ5 جنيهات والبطاطس بـ2.5 جنيه

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالأسواق المحلية.

وسجل كيلو الطماطم 5 جنيهات، والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات، البصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وأكدوا أن الفاصوليا الخضراء تراوحت بين 5 الي 6 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والخيار 4 جنيهات.

وأشاروا إلى أن الفلفل 6 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الجزر 7 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 5 جنيها.

وأكد التجار أن أسعار الفاكهة متوازنة في البورصات السلعية وسجل كيلو العنب ما بين 5 إلى 7.5 جنيه، والتفاح المستورد 20 جنيهًا، الموز البلدي 10 جنيهات.

وأوضحوا أن المانجو بـ 15 جنيها، والتين 10 جنيهات، والبلح من 6.5 إلى 10 جنيهات، الجوافة 5 جنيهات.