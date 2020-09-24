أسعار الخضار والفاكهة الخميس 24-9-2020

تباينت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 24-9-2020 وسجلت الطماطم 2.5 إلى 3.5 جنيه والبطاطس 5 جنيهات والبصل 6 والفلفل 8 والخيار 8؛ طبقا لعدد من التجار.

وأفاد التجار بأن البصل الأحمر والذهبي 6 جنيهات، والبطاطس 5 والخيار الصوب 8 والخيار البلدي 5، وورق العنب 30 جنيها والكوسة 10 جنيهات الجزر 10جنيهات والكابوتشا 7جنيهات للواحدة والباذنجان العروس الأبيض والأسود 5 جنيهات والفلفل الرومي 8.

وألمح التجار إلى أن الفلفل الألوان تراوح بين 20 إلي 28 جنيها والبلح البرحي 30 والمشمش من 15 إلى 20 ،والفاصوليا 20 جنيه والباذنجان الرومي من 2.5إلي 4جنيهات والبامية من 15 إلي 20 ،والثوم الأحمر 35جنيها والابيض 32، والملوخية تراوحت بين جنيه ونصف الجنيه للحزمة إلى 2.

وذكر التجار أن سعر الفلفل الحامي تراوح بين 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان المخدد من 6 إلى 7جنيهات، والكرنب8 جنيهات للواحدة، في أسواق التجزئة والليمون من 6.5 إلى 8 جنيهات للكيلو .

وأضاف التجار أن المانجو الفص من 40 إلى 60 جنيها والعويس 30 إلى 35و التفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 الكمثري 12 جنيها والتين من 10 إلى 12 جنيها والموز المستورد 25 جنيها.

و نوه التجار إلي أن سعر البرقوق 20 ، والعنب البناتي أحمر -أخضر من 7.5 إلى 10 والعنب البلدي من 5 إلي 6.5 والكنتالوب 10جنيهات والبطيخ من 30 إلى 50 جنيها.

و أضاف التجار أن سعر الموز البلدي الجبلي عالي الجودة 17 جنيها والبلدي 15، ومانجو زبدية من 15 إلى 17جنيه، والجوافة الفلاحي 7.5 إلى 8، والرمان من 5 جنيهات إلى 6.5 والمانجو نعومي 20 جنيها.

أسعار الخضار والفواكه اليوم الخميس

ورق عنب : 30جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4جنيه

الباذنجان المخدد: 7جنيهات

الليمون: 6.5جنيها

فلفل رومي : 8جنيه

فلفل ألوان : 20جنيه

بامية : 20جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7جنيهات

الخضرة: 50قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25جنيه

موز بلدي :17جنيهات

العنب البناتي الأحمر :10جنيها

العنب البناتي الأخضر:15جنيها

العنب البلدي: 6.5جنيهات

البرقوق:20جنيه

التفاح الأصفر والأخضر: 20جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 20جنيهًا

بلح برحي : 30جنيهًا

أناناس : 30جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :من 20إلي 45جنيه

الكنتالوب:10جنيهات