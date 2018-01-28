أسعار الخضار والفاكهة.. الأحد

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا بالسوق القطاعي، وتراوحت الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيه والبطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو.وأكد تجار في أسواق محافظة الجيزة، أن سعر الكوسة 5 جنيهات، والخيار 6، والبصل 4، والبسلة 5 جنيهات والسبانخ من 1.5 إلي 2 جنيه للكيلو والملوخية بـ13 جنيها ل

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا بالسوق القطاعي، وتراوحت الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيه والبطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو.

وأكد تجار في أسواق محافظة الجيزة، أن سعر الكوسة 5 جنيهات، والخيار 6، والبصل 4، والبسلة 5 جنيهات والسبانخ من 1.5 إلي 2 جنيه للكيلو والملوخية بـ13 جنيها للكيلو والثوم من 15 إلي 19 جنيها.

ولفتوا إلى أن سعر الباذنجان 5 جنيهات، والفلفل 7، والفاصوليا 5، والليمون 9، وبدأ سعر الكرنب من 4 حتى 10 جنيهات للواحدة، والفلفل الألوان يتراوح بين 7 إلى 12 جنيهًا والبروكلي 5 جنيهات.

وأشاروا إلي أن القلقاس ،5 جنيهات، والجزر 4، والبطاطا بـ3.5.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل البرتقال “اليوسفي ” 3.5 وأبوسرة 4 جنيهات والفراولة 8 جنيهات والكانتالوب 6 والتفاح الأمريكي 22 جنيها والموز 8 جنيهات.