أسعار الخضار تعاود الارتفاع و7 جنيهات لكيلو الطماطم

الصاوى أحمد عاودت أسعار الخضراوات ارتفاعها مجددا -الخميس- بعد هدوء استمر لأيام، وسجلت الطماطم 7 جنيهات بدلا من 5 منذ يومين وفقا لبعض التجار والعاملين في القطاع. وأكد تجار خضر وفاكهة في الجيزة أن سعر الباذنجان الأبيض – العروس 5 جنيهات، بينما سجل الفلفل البلدي والرومي 6 جنيهات للكيلو. و

الصاوى أحمد

عاودت أسعار الخضراوات ارتفاعها مجددا -الخميس- بعد هدوء استمر لأيام، وسجلت الطماطم 7 جنيهات بدلا من 5 منذ يومين وفقا لبعض التجار والعاملين في القطاع.

وأكد تجار خضر وفاكهة في الجيزة أن سعر الباذنجان الأبيض – العروس 5 جنيهات، بينما سجل الفلفل البلدي والرومي 6 جنيهات للكيلو.

وأكد هؤلاء التجار أن أسعار البطاطس تراوحت بين 4 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا 19جنيها والكوسة تراوحت بين 7 إلى 8 جنيهات، والبصل استقر عند 4 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 6 جنيهات حسب الصنف والجودة.

وأوضحوا أن الخيار تراوح بين 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والملوخية 5 جنيهات.

وأشاروا إلى أن أسعار الفاكهة مستقرة ولكنها مرتفعة وتراوح العنب البناتي بين 7.5 إلي 8.5 جنيه والأحمر 5 جنيهات، والجوافة بـ9 جنيهات والكمثرى بـ8.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن أسعار التين البرشومى تبلغ 12جنيها، والمانجو السكرى 12 والزبدية 11جنيها والعويس 15 جنيها للكيلو في المتوسط.

ولفتوا إلى أن سعر البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 20 جنيها، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 6 والموز البلدى 7.5جنيه.