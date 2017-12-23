أسعار الخضار تتراجع بالأسواق واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمدواصلت أسعار الطماطم وبعض الأصناف الأخرى من الخضراوات انخفاضها الملحوظ في بداية الأسبوع، بعد ورود كميات كبيرة من البضائع من محافظات الصعيد مثل الفيوم والمنيا والأقصر وأسوان فضلا عن مزارع الطريق الصحراوي. وهناك توقعات باستمرار الانخفاضات خلال فترة طويلة نسبيا وذلك بحسب تجار خضراوات

الصاوي أحمد

واصلت أسعار الطماطم وبعض الأصناف الأخرى من الخضراوات انخفاضها الملحوظ في بداية الأسبوع، بعد ورود كميات كبيرة من البضائع من محافظات الصعيد مثل الفيوم والمنيا والأقصر وأسوان فضلا عن مزارع الطريق الصحراوي.

وهناك توقعات باستمرار الانخفاضات خلال فترة طويلة نسبيا وذلك بحسب تجار خضراوات وفاكهة في الجيزة.

وتراجع سعر الطماطم للمستهلكين بـ2 جنيها بدلا من 6 جنيهات خلال الشهر الماضي ،والكوسة تراوحت بين 4 إلي 6 جنيهات ،بينما يشهد البصل إرتفاعا مسجلا بين 5 إلي 6 جنيهات للكيلو والبطاطس 2.5 جنيها للكيلو ورابطة البصل الأخضر والخس بـ2 جنيه للواحدة والليمون تراجع لـ6 جنيهات بدلا من 8 جنيهات الأسبوع الماضي.

كما تشهد أسعار محاصيل الخضرالشتوية، مثل الباذنجان إنخفاضا أيضا مسجلا 2 جنيها للباذنجان الأبيض و3 جنيهات للعروس الأسود بدلا من 7 جنيهات قبل فترة بينما يسجل الفلفل الرومي والبلدي 6جنيهات والخيار 5 جنيهات بسبب زراعتها داخل الصوب الزراعية.

وشهدت أسعار الفاكهة استقراراً ملحوظاً حيث سجل سعر الموز البلدي بسوق التجزئة بـ8 جنيهات، و12 جنيها للأنواع الفاخرة والبرتقال أبو سره يباع بمتوسط2.5 إلي 4 جنيهات للكيلو واليوسفي 2 جنيه إلي 5 جنيهات وسجل سعر التفاح 10 جنيهات، والأمريكي 20 جنيها والجوافة تتراوح بين 3 إلي 5 جنيهات.