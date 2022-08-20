أسعار الخضار اليوم السبت 20-8-2022 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضار بسوق العبور تباينا اليوم السبت 20-8-2022 وسجل كيلو البطاطس في البورصة من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات والطماطم 3 إلى 4.5 جنيه والبصل 125 قرشا إلى 225 قرشا والكوسة 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه والجزر بدون عروش 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 15 إلى 25 جنيها.

وطبقا للبوابة الإلكتروتية بسوق العبور لتجارة الجملة، سجل الباذنجان البلدي جنيه ونصف إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومي جنيه ونصف إلى 2.5 جنيه والباذنجان الأبيض جنيه ونصف إلى 3 جنيهات والفلفل الرومي البلدي جنيه ونصف إلى 3 جنيهات والفلفل الرومي الصوب جنيهين إلى 4 جنيهات والفلفل الحامي البلدي جنيهين إلى 3.5 جنيه والفلفل الحامي الصوب جنيهين إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الألوان الأحمر والأصفر والبرتقالي 4 جنيهات إلى 9 جنيهات والملوخية جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه والخيار البلدي من 3 جنيهات إلى 4.5 جنيه والخيار الصوب 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه والبامية 17 جنيها إلى 21 جنيها والقلقاس 4 جنيهات إلى 7 جنيهات والبطاطا من جنيهين إلى 4 جنيهات والثوم 7 جنيهات إلى 11 جنيها واللفت من جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف والبنجر من جنيهين إلى 4 جنيهات.

وسجل سعر القثاء 3 جنيهات إلى 5 جنيهات والزيتون التفاحي 18 جنيها إلي 22 جنيها والخس 10 جنيهات إلى 15 جنيها للربطة 3 كيلو والخس الكابوتشا 4.5 جنيها والكرنب من جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه وكرنب سلاطة 8 جنيهات والكرنب الأحمر 6.5 جنيه والقرنبيط 4 جنيهات والبروكلي 4 جنيهات إلي 8 جنيهات والفجل الأحمر 3 جنيهات إلى 4 جنيهات.