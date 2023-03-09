أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 9-3-2023.. إقبال متوسط للمستهلك

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 9-3-2023، ذثباتا في الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية مارس بعد تحركها نهاية شهر فبراير 2023 تحركا طفيفا وسط إقبال متوسط من المواطنين على شراء الأخشاب والأبلاكاشات بأنواعها المختلفة بنسب متفاوتة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

بلغ فيها سعر متر الخشب البياض 9 آلاف و200 جنيه للمتر الواحد مقابل 9 آلاف جنيه نهاية الشهر الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

ثبت فيها سعر متر الخشب السويد على 10 آلاف و300 جنيها مقابل 10 آلاف و100 جنيه على حسب الخامات والتخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

استقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي مصنع 8 على 200 جنيه مقابل 198 جنيها الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 205 جنيهات مقابل 201 جنيه، بينما استقرّ لوح الأبلاكاش السه على 160 جنيهًا لمصنع 12.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

ثبت فيها سعر لوح الأبلاكاش الكونتر على 380 جنيهًا لتخانة الـ6 ميللي أصفر مربع مقابل 500 جنيه الأسبوع الماضي، و900 جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 1000 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

استقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 على 85 جنيهًا، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 110 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 625 جنيهًا.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

من جانبهم، أكد عددا من تجار الأخشاب في دمياط، أن قبل قدوم شهر رمضان بأيام قليلة تشهد الأخشاب إقبالا ضعيفا ويبدأ الإقبال عليها بعد مرور أول أسبوع في رمضان بسبب تخزين المصنعين لكميات كبيرة لها قبل دخول إجازة عيد الفطر المبارك، لافتين إلى أن الإقبال في الوقت الحالي متوسط على أخشاب الأثاث وليست التخانات.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة الإقبال على الأخشاب بلغت حوالي 50% على أخشاب الموبليا والأثاث فقط، لافتا إلى أن بعض المصنعين امتنعوا عن التخزين تخوفا من عدم استقرار أسعار الأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 9-3-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.