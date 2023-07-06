شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 6-7-2023، ثباتا في أسعارها تزامنا مع بدء فتح كافة الشوادر والورش بعد إجازة عيد الأضحى وإغلاق الشوادر حوالي أسبوعا كاملا بسبب توافر الأخشاب بكافة أنواعها والأبلاكاشات بكميات كبيرة في السوق المحلية وسط إقبال متوسط على الشراء بعد العودة مرة أخرى إلى عملية التصنيع التي تستهلك كميات كبيرة من الخشب الخام.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 6-7-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظات مختلفة، إن سعر متر الخشب البياض ثبت سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا، الشهرين الماضيين بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 15 ألف جنيها مقابل 14 ألف جنيه الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية، على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

ولفتوا إلى أن سعر الخشب الروسي الأكثر طلبا من المصنعين في الوقت الحالي بتخانة 47 ميللي ثبت سعره على 14 ألف جنيه مقابل 13 ألفًا الأسبوع الماضي، إذ أن تلك النوع من الخشب يقبل المصنعين عليه نظرا لتوافر الأطوال المطلوبة في عملية التصنيع ويوفر في تضريب الأخشاب أثناء عملية الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 6-7-2023.

أما أسعار الأبلاكاشات فشهدت ثباتا في الأسعار رغم ارتفاع الإقبال عليها في السوق الفترة الحالية لتحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء، إذ سجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيهًا مقابل 215 جنيهًا، ومصنع 51 ثبت سعره على 215 جنيهًا مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه ثبت سعره على 180 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 430 جنيهًا مقابل 420 جنيهًا بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للوح مقابل 900 جنيه الفترة الماضية.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 6-7-2023.

أفاد التجار بأن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 115 جنيهًا مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي ثبت سعره على 140 جنيهًا مقابل 130 جنيها، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 6-7-2023.

من جانبهم، توقع عددا من التجار استكمال فتح الورش في مختلف المحافظات مطلع الأسبوع المقبل مما يتسبب في إقبال المصنعين على شراء الأخشاب بكميات كبيرة نتيجة تصنيع الأبواب والشباك لعرضهم في الشوادر المخصصة لبيعها بعد إجازة عيد الأضحى، لافتين إلى أن هناك 70% من الورش على مستوى الجمهورية قاموا بفتح أبوابهم مطلع الأسبوع الجاري ليتم استكمال باقي الورش السبت المقبل.

أضافوا في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة الإقبال في الوقت الحالي متوسطة مع بداية عمل الورش والشوادر على كافة أنواع الأخشاب فضلا عن ارتفاع الإقبال على شراء الأثاث الجهاز في المعارض المتواجدة في مختلف المحافظات، متوقعين ارتفاع الإقبال الأيام المقبلة نتيجة بدء العمل بكافة طاقته في ورش النجارة بالمحافظات.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 6-7-2023.

وأشاروا إلى أن جميع تخانات الأخشاب والأبلاكاشات بمختلف أنواعها متوافرة بكميات كبيرة لدى التجار في الإسكندرية مما دفعهم إلى عدم تحريك السعر لعدم ركودها في الأسواق والعمل على العرض والطلب بالسوق.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 6-7-2023.

وأكدوا أن المخازن التابعة للتجار بها كميات كبيرة من الأخشاب تم استيرادها ولم يتم أي زيادة حرصًا من التجار على تسهيل حركة البيع والشراء، لافتين إلى أنه في حال تحريك السعر تتراجع مباشرة عملية الإقبال على الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 6-7-2023.

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.