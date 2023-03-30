أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.. استقرار الأسعار

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023، استقرارًا تامًا في كافة أسعار أنواع الأخشاب منذ تحركها منتصف الشهر الجاري بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد وسط إقبال مرتفع من المستهلكين على الشراء في الأسواق.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.

قال عددا من التجار إن سعر متر الخشب البياض في مصر اليوم الخميس استقر على سعر 10 آلاف و500 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.

وأضاف التجار أن هناك استقرارا في سعر متر الخشب السويد لصبح سعره 12 آلاف و500 جنيها مقابل 11 ألفًا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر تم إضافتها الأسبوعين الماضيين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات استقرت في جميع أسواق المحافظات ليصبح سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي في مصر اليوم الخميس 30-3-2023، مصنع 8 حوالي 205 جنيهات مقابل 200 جنيه الأسبوعين الماضيين، ومصنع 51 على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.

وأكد التجار أن سعر سعر لوح الأبلاكاش الكونتر تخانة الـ6 ميللي أصفر مربع بلغ 390 جنيها مقابل 380 جنيه الأسبوعين الماضيين بزيادة قدرها 10 جنيهات على اللوح، و1000جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 900 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.

وتابع التجار أن هناك استقرارا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي على سعر 95 جنيهًا مقابل 85 الأسبوعين الماضيين، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 120 جنيهًا مقابل 110، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.

على جانب أخر، توقع التجار تحريك أسعار الأخشاب بكافة أنواعها مطلع الأسبوع المقبل بزيادة قدرها 500 جنيها على المتر الواحد بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها الأخشاب منتصف الشهر الجاري بقيمة 1000 جنيه، لافتين إلى أن الزيادة نتيجة إقبال المواطنين على شراء أخشاب الأثات والأبلاكاشات التي تستخدم في غرف النوم.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة إقبال المواطنين على شراء الأخشاب تتراوح في الوقت الحالي من 65 إلى 70% إذ تحتل أخشاب الأثاث والموبليا المرتبة الأولى في الإقبال بينما تحتل أخشاب الباب والشباك المرتبة الثانية في عملية الشراء، متوقعين ارتفاع الإقبال الفترة المقبلة بالرغم من تحريك الأسعار.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.

وأشار إلى أن شهر رمضان يعد موسما لشراء الأخشاب وتحديدا الأبلاكاشات والخشب الرفايع تخانات 1 بوصة و1.5 بوصة والأبلاكاشات الثه بكافة أنواعها كونهما أحد العوامل الرئيسية في صناعة غرف النوم، لافتين إلى أن المصنعيين يقومون بتخزين كميات كبيرة من الأخشاب قبل قدوم عيد الفطر نظرا للإجازة الطويلة التي تشهدها شوادر الأخشاب فترة العيد.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 30-3-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.