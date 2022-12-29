أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس، 29_12_2022، شهدت انخفاضا خفيفا بنسبة 10٪ في الأسعار على حسب الأنواع والتخانات المتواجدة في الأسواق.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 29_12_2022.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 29_12_2022، بلغ فيها سعر الخشب الزان 14 ألف للمتر الشجر، والروماني 22 ألف جنيه للمتر الواحد، بحسب تصريحات أحمد فشور أحد تجار الأخشاب في دمياط لـ«المال».

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 29_12_2022.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس، بلغ سعر الخشب السويد حوالي 15 ألف جنيها للمتر الواحد، والخشب البياض 13 ألف و500 جنيه للمتر.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس29_12_2022.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس، بلغ سعر لوح الأبلاكاش 225 لمصنع 14، أما مصنع 7 بلغ سعر اللوح 180 جنيه، ومصنع 12 بلغ سعر اللوح 185 جنيه للوح.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 29_12_2022.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس، بلغ سعر لوح الأبلاكاش الفايبر يبدأ سعره من 70 جنيه إلى 700 جنيه على حسب تخانات اللوح الفايبر، أما الأبلاكاش الكوري بلغ سعر اللوح 170 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 29_12_2022.

وأكد فشور لـ«المال»، أن انخفاض سعر الخشب أدى إلى ركوده في عملية الشراء والبيع بنسبة 60٪، لافتا إلى أن عملية الإقبال على الشراء ضعيفة من قبل المواطنين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 29_12_2022.

وتوقع فشور استقرار أسعار الخشب على تلك الأسعار حتى منتصف شهر يناير 2023، وذلك نظرا لعدم الإقبال على عملية الشراء، بالإضافة إلى عدم استقرار أسعار الصرف.