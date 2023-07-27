أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 27-7-2023.. ارتفاع الإقبال نتيجة استقرار السعر

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 27-7-2023، استقرارًا في الأسعار نتيجة توافرها بكميات كبيرة أمام الورش العاملة في صناعة الباب والشباك وغرف الأثاث، وسط إقبال مرتفع من المصنِّعين على شراء الأخشاب الخام والجاهزة في جميع المحافظات نتيجة ثبات السعر وعدم تحريكه.

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية؛ كونهما أكبر المحافظات استيرادًا للأخشاب، إن سعر متر الخشب البياض استقر على 12 ألف جنيه، مقابل 11 ألفًا في الفترة الماضية، بزيادة قدرها 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد الذي يشهد إقبالًا مرتفعًا من المصنّعين على شرائه استقرّ سعره على 15 ألف جنيه، مقابل 14 ألفًا، الشهر الماضي، على حسب الخامات والتخانات، بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه، في الفترة الماضية، على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

ولفتوا إلى أن سعر الخشب الروسي الأكثر طلبًا في السوق المحلية من المصنّعين، في الوقت الحالي، بتخانة 47 ميللي استقر على 14 ألف جنيه، مقابل 13 ألفًا، الفترة الماضية، إذ إن تلك النوع من الخشب يُقبل المصنِّعون عليه نظرًا لتوافر الأطوال المطلوبة في عملية التصنيع ويوفر في تضريب الأخشاب أثناء عملية الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 27-7-2023

أما أسعار الأبلاكاشات فشهدت استقرارًا في الأسعار رغم ارتفاع الإقبال عليها في السوق، الفترة الحالية، لتحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء،

إذ سجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيهًا مقابل 215، ومصنع 51 استقر سعره على 215 جنيهًا مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه استقر سعره على 180 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميللي استقر سعره على 430 جنيهًا مقابل 420، بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للوح، مقابل 900 جنيه في الفترة الماضية.

وأفاد التجار بأن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي استقر على 115 جنيهًا، مقابل 105 جنيهات، بزيادة قدرها 10 جنيهات،

وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي استقر على 140 جنيهًا، مقابل 130 جنيهًا، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا، مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 27-7-2023

من جانبهم، أكد عدد من التجار في محافظات مختلفة أن نسبة الإقبال على شراء الأخشاب بكل تخاناتها مرتفعة في مختلف المحافظات، لافتين إلى أن توافر الأخشاب بكميات كبيرة في الشوادر أدى إلى عدم تحريك السعر لعدم ركودها في الأسواق والعمل على العرض والطلب بالسوق، خاصة أنه ليست هناك أية نية من المستوردين لعملية التحريك في الفترة الحالية.

وأضاف التجار، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن ارتفاع الإقبال في الوقت الحالي نتيجة زيادة التصنيع من الورش الكبيرة العاملة في التصنيع لتسليم الطلبيات المطلوبة منهم شهريًّا، لافتين إلى أن تخانات البوصة والبوصة وربع تحتلان المرتبة الثانية بعد الخشب الروسي تخانة 47 ميللي نتيجة استخدامهم في تصنيع غرف النوم.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 27-7-2023

وأكدوا أن تراجع أسعار الأخشاب يرجع إلى توافرها بكميات كبيرة ومختلفة أمام المصنّعين، إذ إن عملية التراجع تسهم في ارتفاع الإقبال على عملية الشراء، لافتين إلى أن الهدف الرئيسي من انخفاض الأسعار هو زيادة الإقبال على الشراء بنسب كبيرة لتحريك السوق بعد إجازة العيد.

وأضافوا أن الورش تعمل بكامل طاقتها في الفترة الحالية، مما أدى إلى ارتفاع الإقبال على عملية الشراء، لافتين إلى أن الإقبال على شراء الخشب الروسي بتخانة 47 ميللي؛ كونه أكثر الأنواع المطلوبة في تصنيع الأبواب والشبابيك الجاهزة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 27-7-2023

وأكدوا أنه في حال تحريك سعر الأخشاب والأبلاكاشات تتراجع مباشرة عملية الإقبال على الشراء، ومن ثم يحدث ركود في عملية البيع، لافتين إلى أن كل الورش تعمل بكامل طاقتها في الوقت الحالي، مما أدى إلى تحريك عملية بيع الأخشاب وبكميات كبيرة ومختلفة على حسب التخانات المطلوبة من المصنِّعين.

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة مع 22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.