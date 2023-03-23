أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 23-3-2023.. ثبات السعر وإقبال متوسط للمستهلكين

ثبتت أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 23-3-2023 في أول أيام شهر رمضان لكافة أنواع الأخشاب والأبلاكاشات وخشب الأثاث بعد تحركها الأسبوع الماضي تحركا طفيفا بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد، وسط إقبال متوسط من المواطنين على عملية الشراء في المحافظات المختلفة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 23-3-2023.

استقر فيها سعر متر الخشب البياض على سعر 10 آلاف و500 جنيها مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 23-3-2023.

بلغ فيها سعر متر الخشب السويد 12 آلاف و500 جنيه مقابل 11 ألفًا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر تم إضافتها مطلع الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 23-3-2023.

استقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي على 205 جنيهات لمصنع 8، مقابل 200 جنيه الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 23-3-2023.

وصل فيها سعر لوح الأبلاكاش الكونتر تخانة الـ6 ميللي أصفر مربع 390 جنيها مقابل 380 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات على اللوح، و1000جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 900 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 23-3-2023.

استقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليبلغ سعره 95 جنيهًا مقابل 85 الأسبوع الماضي، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 120 جنيهًا مقابل 110، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 630 جنيهًا مقابل 620.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 23-3-2023.

قال عددا من تجار الأخشاب في دمياط، إن نسبة الإقبال من المواطنين على الشراء في الوقت الحالي وتزامنا مع أول أيام شهر رمضان الكريم متوسطة، لافتين إلى أنه المزمع ارتفاع النسبة تدريجيا مع انتهاء الأسبوع الأول من رمضان مما يتسبب في ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 23-3-2023.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن ارتفاع سعر الأخشاب يتوقف على نسب إقبال المواطنين على شراء الأخشاب بكافة أنواعها، لافتين إلى أن نسبة الإقبال المواطنين على الشراء تتراوح في الوقت الحالي من 65 إلى 70% إذ تحتل الأخشاب المستخدمة في صناعة غرف النوم المرتبة الأولى في عملية الشراء.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.