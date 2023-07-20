أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-7-2023.. ثبات السعر وإقبال متوسط

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-7-2023، ثباتًا في الأسعار نتيجة توافرها بكميات كبيرة أمام الورش العاملة في صناعة الباب والشباك وغرف الآثاث وسط إقبال متوسط على الشراء في جميع المحافظات.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-7-2023.

وقال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية؛ كونهما أكثر المحافظات استيرادًا وتصنيعًا للأخشاب في مصر، إن سعر متر الخشب البياض ثبت على 12 ألف جنيه، مقابل 11 ألفًا في الفترة الماضية، بزيادة قدرها 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد الذي يشهد إقبالًا متوسطًا على عملية الشراء ثبت سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألفًا، الشهر الماضي، على حسب الخامات والتخانات، بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه، في الفترة الماضية، على المتر الواحد، باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

ولفتوا إلى أن سعر الخشب الروسي الذي يعدّ أكثر طلبًا من المصنعين في الوقت الحالي بتخانة 47 ميللي ثبت سعره على 14 ألف جنيه مقابل 13 ألفًا الفترة الماضية،

إذ إن تلك النوع من الخشب يُقبل المصنِّعون عليه نظرًا لتوافر الأطوال المطلوبة في عملية التصنيع ويوفر في تضريب الأخشاب أثناء عملية الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-7-2023.

أما أسعار الأبلاكاشات فشهدت ثباتا في رغم ارتفاع الإقبال عليها في السوق الفترة الحالية لتحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء، إذ سجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيهًا مقابل 215، ومصنع 51 ثبت سعره على 215 جنيهًا مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه ثبت سعره على 180 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 430 جنيهًا مقابل 420، بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للوح، مقابل 900 جنيه في الفترة الماضية.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-7-2023.

وأفاد التجار بأن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 115 جنيهًا، مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات،

وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي ثبت سعره على 140 جنيهًا، مقابل 130 جنيهًا، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميل 640 جنيهًا، مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-7-2023.

من جانبهم، قال عدد من تجار الأخشاب في محافظات مختلفة، إن الإقبال في الوقت الحالي متوسط نتيجة زيادة التصنيع من الورش الكبيرة العاملة في التصنيع لتسليم الطلبيات المطلوبة منهم شهريًّا، لافتين إلى أن تخانات البوصة والبوصة وربع تحتلان المرتبة الثانية بعد الخشب الروسي تخانة 47 ميللي نتيجة استخدامهم في تصنيع غرف النوم.

وأوضحوا، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن هناك ارتفاعًا في الإقبال على شراء الأثاث الجهاز في المعارض المتواجدة في مختلف المحافظات، لافتين إلى أن توافر الأخشاب بكميات كبيرة في الشوادر أدى إلى عدم تحريك السعر لعدم ركودها في الأسواق والعمل على العرض والطلب بالسوق، خاصة أنه ليست هناك أية نية من المستوردين لعملية التحريك في الفترة الحالية.

وتوقّع التجار تراجع أسعار الأخشاب، مطلع الأسبوع المقبل، نتيجة توافرها بكميات كبيرة وعدم استيراد التجار أخشابًا جديدة في الفترة الحالية، مما تسبَّب في إقبال المواطنين على شرائها بنسبة متوسطة في الوقت الحالي،

لافتين إلى أن الهدف الرئيسي من انخفاض الأسعار هو زيادة الإقبال على الشراء بنسب كبيرة لتحريك السوق بعد إجازة العيد.

وأضافوا أن الورش تعمل بكامل طاقتها في الفترة الحالية، مما أدى إلى ارتفاع الإقبال على عملية الشراء، لافتين إلى أن الإقبال على شراء الخشب الروسي بتخانة 47 ميللي؛ كونه أكثر الأنواع المطلوبة في تصنيع الأبواب والشبابيك الجاهزة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-7-2023.

وأكدوا أنه في حال تحريك سعر الأخشاب والأبلاكاشات تتراجع مباشرة عملية الإقبال على الشراء، ومن ثم يحدث ركود في عملية البيع،

لافتين إلى أن كل الورش تعمل بكامل طاقتها في الوقت الحالي، مما أدى إلى تحريك عملية بيع الأخشاب وبكميات كبيرة ومختلفة على حسب التخانات المطلوبة من المصنِّعين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-7-2023.

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة مع 22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.