أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023 قبل قدوم عيد الفطر

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023، شهدت ثباتا في الأسعار بجميع أنواعها بعد ارتفاعها 500 جنيه مطلع الشهر الجاري وسط تراجع الأقبال من المستهلكين على الشراء في المحافظات المختلفة تزامنا مع قدوم عيد الفطر وإغلاق الورش والشوادر لبدء الإجازة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية، إن سعر متر الخشب البياض مكعب ثبت على 11 ألف جنيها مقابل 10 آلاف و500 جنيه الشهر الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 13 ألف جنيه مقابل 12 ألفا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023.

وأشار التجار إلى أن أسعار الأبلاكاشات في كافة أسواق الأخشاب بالمحافظات شهدت ثباتا في السعر ليصل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» إلى 215 جنيها مقابل 205 جنيهات، ومصنع 51 ثبت سعره على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023.

نوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 420 جنيها مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الشهر الجاري، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023.

وأفاد التجار بأن هناك ثباتا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليصل سعره إلى 105 جنيهات مقابل 95 جنيها بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيه مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023.

من جانب آخر، أكد عدد من تجار الأخشاب أن كافة الشوادر والورش تسعد للإغلاق بدءً من اليوم الخميس حتى نهاية الأسبوع المقبل نظرا لإجازة عيد الفطر، لافتين إلى أن المصنعين قاموا بتخزين الكميات المطلوبة لهم في حالة فتح أبواب الورش الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023.

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن معارض الأثاث تبدأ في فتح أبوابها ثالث أيام عيد الفطر على عكس الشوادر نظرًا لأن هناك إقبال من المواطنين على شراء الأثاث الجهاز من محافظتي دمياط والإسكندرية ما يدفع أصحاب المعارض لفتح أبواب معارضهم للبيع للمواطنين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023.

وأشاروا إلى أن أسعار الأخشاب تشهد استقرارا وثباتا في كافة الأنواع بما فيها الأبلاكاشات حتى الآن بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها مطلع الشهر الجاري، لافتين إلى أن تحريك السعر بعد العودة من إجازة عيد الفطر متوقف على إقبال المواطنين على الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قرر الأحد الماضي، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 20-4-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.