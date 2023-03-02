أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 2-3-2023.. ثبات السعر وإقبال متوسط

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 2-3-2023، ثباتا في الأسعار بعد تحركها أول أمس الثلاثاء تحركا طفيفا في الأسعار وسط إقبالا متوسطا من المواطنين على شراء الأخشاب والأبلاكاشات بأنواعها.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 2-3-2023.

ثبت فيها سعر متر الخشب البياض على 9 آلاف و200 جنيها للمتر الواحد مقابل 9 آلاف جنيها الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 2-3-2023.

استقر فيها سعر متر الخشب السويد على 10 آلاف و100 جنيها مقابل 10 آلاف الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 2-3-2023.

ثبت فيها سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي مصنع 8 على 200 جنيها مقابل 198 جنيها الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 205 جنيهات مقابل 201 جنيه، بينما استقرّ لوح الأبلاكاش السه على 160 جنيهًا لمصنع 12.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 2-3-2023.

استقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الكونتر على 380 جنيهًا لتخانة الـ6 ميللي أصفر مربع مقابل 500 جنيه الأسبوع الماضي، و900 جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 1000 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 2-3-2023.

ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 على 85 جنيهًا، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 110 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 625 جنيهًا.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 2-3-2023.

على جانب آخر، قال أحمد عبدالقادر أحد تجار الأخشاب، إن استقرار سعر الأخشاب اليوم نتيجة الإقبال المتوسط على شرائها من المواطنين بعد تراجع عملية الشراء الشهر الماضي نتيجة عدم استقرار السعر في كافة المحافظات، لافتا إلى أن شهري شعبان ورمضان يشهدان إقبالا متوسطا كل عام على شراء الأخشاب نظرا لتخزينها بكميات كبيرة لدى المصنعين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 2-3-2023.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أخشاب البوصة والأبلاكاشات تشهد إقبالا متوسطا في الوقت الحالي بعد تراجع الإقبال عليها الشهر الماضي، لافتا إلى أن المترددين على الشوادر يقومون بشراء أخشاب الموبليا فقط تحسبا من أي ارتفاعات الفترة المقبلة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 2-3-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.