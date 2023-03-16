أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023.. ثبات السعر وإقبال متوسط للمستهلكين

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023، ثباتًا في كل أنواع الأخشاب والأبلاكاشات بعد ارتفاعها، الأحد الماضي، ارتفاعًا طفيفًا بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد، وسط إقبال متوسط من المواطنين على الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023.

ثبت فيها سعر متر الخشب البياض على 10 آلاف و500 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023.

استقر فيها سعر متر الخشب السويد على 12 آلاف و500 جنيه مقابل 11 ألفًا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر تم إضافتها مطلع الأسبوع الحالي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023.

ثبت فيها سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي على 205 جنيهات لمصنع 8 ،مقابل 200 جنيه الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023.

استقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الكونتر تخانة الـ6 ميللي أصفر مربع على 390 جنيها مقابل 380 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات على اللوح، و1000جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 900 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023.

بلغ فيها سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي 95 جنيهًا مقابل 85 الأسبوع الماضي، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 120 جنيهًا مقابل 110، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 630 جنيهًا مقابل 620.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023.

من جانبه، قال أحمد عبد القادر، أحد تجار الأخشاب، إن التحريك الأخير في أسعار الخشب تسبَّب في إقبال المواطنين على عملية الشراء منذ بداية الأسبوع الحالي حتى اليوم، تخوفًا منهم من أي ارتفاعات قد تشهدها الأخشاب، خاصة الأبلاكاشات التي تستخدم في غرف النوم والأثاث، لافتًا إلى أنه قبل قدوم شهر رمضان من كل عام تشهد أسعار الأخشاب تحركًا في الأسعار نتيجة الإقبال عليها.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023.

وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن نسبة إقبال المواطنين على عملية الشراء الوقت الحالي تتراوح من 50 إلى 60% على كل أنواع الأخشاب، لافتًا إلى أن الأبلاكاشات والأخشاب التي تستخدم في الموبليا تشهد إقبالًا غير مسبوق نتيجة إقبال المواطنين على شراء غرف النوم قرب انتهاء شهر رمضان.

أسعار الخشب في مصر اليوم الخميس 16-3-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.