أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023.. ثبات السعر للمستهلك

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023، ثباتا في الأسعار بعد تحركها الأسبوع الماضي تحركا طفيفا وسط إقبال متوسط من المواطنين على شراء الأخشاب والأبلاكاشات بأنواعها المختلفة بنسب متفاوتة في الوقت الحالي نتيجة عدم استقرار الأسعار.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023.

ثبت فيها سعر متر الخشب البياض على 9 آلاف و200 جنيه للمتر الواحد مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023.

بلغ فيها سعر متر الخشب السويد 10 آلاف و300 جنيها مقابل 10 آلاف و100 جنيه على حسب الخامات والتخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثلاء 7-3-2023.

ثبت فيها سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي مصنع 8 على 200 جنيه مقابل 198 جنيها الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 205 جنيهات مقابل 201 جنيه، بينما استقرّ لوح الأبلاكاش السه على 160 جنيهًا لمصنع 12.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثلاء 7-3-2023.

ثبت فيها سعر لوح الأبلاكاش الكونتر على 380 جنيهًا لتخانة الـ6 ميللي أصفر مربع مقابل 500 جنيه الأسبوع الماضي، و900 جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 1000 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثلاء 7-3-2023.

استقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 على 85 جنيهًا، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 110 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 625 جنيهًا.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثلاء 7-3-2023.

على جانب آخر، أكد أحمد عبدالقادر أحد تجار الأخشاب، أن الإقبال على الأخشاب منذ بداية الشهر الجاري حتى اليوم متوسط نتيجة عدم استقرار الأسعار وثباتها على سعر محدد، لافتا إلى أن الأسعار تشهد ثباتا وانحفاضا واستقرارا في أيام مختلفة وهذا يسبب خوف لدى المصنعين مما يجعلهم يتراجعون عن الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثلاء 7-3-2023.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة الإقبال على الأخشاب قبل شهر رمضان من كل عام تشهد كثافة على كافة أنواع الأخشاب وبالرغم من ذلك نسبة الإقبال على الشراء بلغت حوالي 50% على أخشاب الموبليا والأثاث فقط، لافتا إلى أن بعض المصنعين امتنعوا عن التخزين تخوفا من عدم استقرار أسعار الأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثلاء 7-3-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.