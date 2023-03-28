أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، شهدت تماسكا في الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي بعد تحريكها منتصف الشهر الجاري بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد وسط إقبال مرتفع من المستهلكين على الشراء لكافة أنواع الأخشاب الفترة الحالية.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

تماسك سعر متر الخشب البياض على سعر 10 آلاف و500 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

واستقر سعر متر الخشب السويد على 12 آلاف و500 جنيه مقابل 11 ألفًا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر تم إضافتها مطلع الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

تماسكت كافة أنواع الأبلاكاشات في جميع أسواق المحافظات ليبلغ سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي اليوم الثلاثاء 28-3-2023، مصنع 8 حوالي 205 جنيهات مقابل 200 جنيه الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

وبلغ سعر لوح الأبلاكاش الكونتر تخانة الـ6 ميللي أصفر مربع 390 جنيها مقابل 380 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات على اللوح، و1000جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 900 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

واستقر سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليبلغ سعره 95 جنيهًا مقابل 85 الأسبوع الماضي، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 120 جنيهًا مقابل 110، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 630 جنيهًا مقابل 620، وفقا للتجار.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

على جانب أخر، أكد أحمد عبدالقادر أحد تجار الأخشاب في دمياط، أن الإقبال على شراء أخشاب وأبلاكاشات غرف الأساس مرتفع الفترة الحالية نتيجة الإقبال الشديد من المواطنين على شرائهم، لافتا إلى أن شهر رمضان من كل عام تشهد أخشاب الأثاث إقبالا مرتفعا يتراوح من 70 إلى 75% نتيجة كثرة الأفراح بعد عيد الفطر.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الأخشاب المستخدمة في تصنيع الباب والشباك تشهد إقبالا متوسطا على عكس أخشاب الموبليا التي يتسابق على شرائها المواطنين الأيام الحالية، لافتا إلى أن أخشاب التخانات لم يقبل عليها سوى المصنعين المتلزمين بتوريد كميات من الأبواب والشباك للشركات المتعاقدين معها.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأخشاب يتوقف على إقبال المستهلكين على عملية الشراء بنسب مرتفعة، لافتا إلى أن سوق الأخشاب في مصر به كميات كبيرة من الأخشاب والأبلاكاشات تم طرحها مؤخرا بعد توريدها من الدول المصنعة لها الفترة الأخيرة الماضية ما دفع التجار والمصنعين إلى عدم تخزين الأخشاب تخوفا من نقصها وارتفاعها.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.