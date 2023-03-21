أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 21-3-2023.. استقرار وتوقعات بالارتفاع خلال رمضان

استقرت أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 21-3-2023، لجميع أنواع الأخشاب والأبلاكاشات وخشب الأثاث بعد تحركها الأسبوع الماضي تحركا طفيفا بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد، وسط توقعات من التجار بارتفاع الأسعار بداية أيام شهر رمضان.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 21-3-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب في دمياط إن هناك استقرارا في سعر متر الخشب البياض ليصل سعره 10 آلاف و500 جنيها مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 21-3-2023.

وأضاف التجار أن سعر متر الخشب السويد استقر على 12 آلاف و500 جنيه مقابل 11 ألفًا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر تم إضافتها مطلع الأسبوع الماضي.

واستقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي على 205 جنيهات لمصنع 8، مقابل 200 جنيه الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا، الأسبوع الماضي، وفقا للتجار.

وصل فيها سعر لوح الأبلاكاش الكونتر تخانة الـ6 ميللي أصفر مربع 390 جنيها مقابل 380 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات على اللوح، و1000جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 900 جنيه بحسب تجار الأخشاب.

وأشاروا إلى أن هناك استقرارا في سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليبلغ سعره 95 جنيهًا مقابل 85 الأسبوع الماضي، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 120 جنيهًا مقابل 110، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 630 جنيهًا مقابل 620.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

وتوقع التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة بزيادة تتراوح من 300 إلى 500 جنيها على المتر الواحد نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأخشاب طوال شهر رمضان، لافتين إلى أن كافة الورش العاملة في صناعة الباب والشباك والموبليا يقومون بإغلاف أماكنهم بعد العيد لفترة 15 يوما مما يتطلب منهم زيادة عملية التصنيع خلال الفترة الحالية.

وأضافوا أن عملية البيع والشراء للأخشاب بكافة أنواعها تشهد إقبالا كثيفا الأسبوع الجاري نتيجة شراء المواطنين للأخشاب بكميات كبيرة لتخزينها فترة شهر رمضان، لافتين إلى أن نسبة الإقبال في الوقت الحالي تتراوح من 65 إلى 70% على كافة أنواع الأخشاب والأبلاكاشات المعروضة للمستهلكين.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.