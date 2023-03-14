أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023.. استقرار السعر بعد الزيارة الأخيرة

استقرت أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023، بعد ارتفاعها الأحد الماضي ارتفاعا طفيفا بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد على حسب النوع، وسط إقبال متوسط من المواطنين على الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023.

استقر فيها سعر متر الخشب البياض على 10 آلاف و500 جنيه للمتر الواحد مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين.

وثبت فيها سعر متر الخشب السويد على 12 آلاف و500 جنيها مقابل 11 ألفا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات المطلوبة من المستهلكين بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023.

واستقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي على 205 جنيهات لمصنع 8 مقابل 200 جنيها الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160جنيها الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023.

ثبت فيها سعر لوح الأبلاكاش الكونتر تخانة الـ6 ميللي أصفر مربع على 390 جنيها مقابل 380 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات على اللوح، و1000جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 900 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023.

بلغ فيها سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي 95 جنيهًا مقابل 85 الأسبوع الماض، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 120 جنيه مقابل 110 الأسبوع الماضي، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 630 جنيه مقابل 620 الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023.

من جانبهم أكد عددا من التجار تجار الأخشاب، أن أسعار الأخشاب لن تتحرك الفترة المقبلة بعد التحريك الأخير التي شهدت مختلف أنواع الأخشاب والأبلاكاتشات بأنواعها، لافتا إلي أن الزيادة كانت متوقعة لدى عددا من التجار والمصنعين مما دفعهم لتخزين كميات كبيرة منها قبل قدوم شهر رمضان.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023.

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وأضافوا في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هذا التوقيت من كل عام تشهد فيه الأخشاب ارتفاعات طفيفة نتيجة تخزين عددا من المصنعين كميات كبيرة من الأخشاب تزامنا من قدوم شهر رمضان مما يتسبب في نقص الأحشاب لدى المستوردين وبالتالي يدفعهم لاستيراد كميات جديدة بأسعار مرتفعة، لافتين إلى أنه بالرغم من الزيادة إلا أن نسبة الإقبال على الشراء متوسطة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 14-3-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الجاري مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.