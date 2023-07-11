أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023.. ثبات السعر وتوقعات بارتفاع الإقبال

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023، ثباتًا في الأسعار نتيجة توافر الأخشاب الخام بجميع أنواعها والأبلاكاشات بكميات كبيرة في السوق المحلية وسط إقبال متوسط على الشراء نتيجة إقبال الورش على عملية التصنيع التي تستهلك كميات كبيرة من الخشب الخام.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

وقال عدد من تجار الأخشاب في محافظات مختلفة، إن سعر متر الخشب البياض ثبت سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا، الفترة الماضية بزيادة قدرها 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألفا الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

ولفتوا إلى أن سعر الخشب الروسي الأكثر طلبا من المصنعين في الوقت الحالي بتخانة 47 ميللي ثبت سعره على 14 ألف جنيه مقابل 13 ألفًا الفترة الماضية، إذ إن تلك النوع من الخشب يقبل المصنعين عليه نظرا لتوافر الأطوال المطلوبة في عملية التصنيع ويوفر في تضريب الأخشاب أثناء عملية الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

أما أسعار الأبلاكاشات فشهدت ثباتا في الأسعار رغم ارتفاع الإقبال عليها في السوق الفترة الحالية لتحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء، إذ سجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيهًا مقابل 215 ومصنع 51 ثبت سعره على 215 جنيهًا مقابل 210 جنيها وسعر لوح الأبلاكاش السه ثبت سعره على 180 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 430 جنيهًا مقابل 420 بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للوح مقابل 900 جنيه الفترة الماضية.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

وأفاد التجار بأن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 115 جنيهًا مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي ثبت سعره على 140 جنيهًا مقابل 130 جنيها، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

من جانبهم، أكد عدد من التجار في محافظات مختلفة، أن هناك إقبالا من الورش التي تقوم بتصنيع الباب والشباك وتسلميها جاهزة إلى الشوادر على عملية تصنيع الأخشاب في الوقت الحالي مما أدى إلى زيادة الإقبال على عملية الشراء وارتفاع حركة البيع داخل كافة المحافظات، لافتين إلى أن الإقبال في الوقت الحالي بلغت نسبته حوالي 60%.

وتوقع التجار في تصريحات خاصة لـ«المال» ثبات الأسعار الفترة المقبلة وعدم تحريكها بالإضافة إلى الارتفاع التدريجي لعملية الإقبال على الشراء، لافتين إلى أن هناك كميات كبيرة من الأخشاب الخام تحديدا الخشب الروسي تخانة 47 ميللي الأكثر طلبا في السوق متواجدة لدى التجار الموزعين على الشوادر في المحافظات.

وأشاروا إلى أن هناك ارتفاعا في الإقبال على شراء الأثاث الجهاز في المعارض المتواجدة في مختلف المحافظات، لافتين إلى توافر الأخشاب بكميات كبيرة في الشوادر أدى إلى عدم تحريك السعر لعدم ركودها في الأسواق والعمل على العرض والطلب بالسوق خاصة أنه ليس هناك أي نية من المستوردين لعملية التحريك الفترة الحالية.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

وأكدوا أنه في حال تحريك سعر الأخشاب والأبلاكاشات تتراجع مباشرة عملية الإقبال على الشراء وبالتالي يحدث ركودا في عملية البيع، لافتين إلى أن كافة الورش تعمل بكامل طاقتها في الوقت الحالي مما أدى إلى تحريك عملية بيع الأخشاب وبكميات كبيرة ومختلفة على حسب التخانات المطلوبة من المصنعين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة مع 22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.