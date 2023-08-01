أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 1-8-2023.. تراجع السويد والبياض وثبات الأبلاكاشات

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 1-8-2023، تراجعا في أسعار الأخشاب المختلفة والتخانات المتنوعة بقيمة 1000 جنيه على المتر الواحد بالإضافة إلى ثبات أسعار الأبلاكاشات وسط إقبال متوسط من المصنِّعين على الشراء في جميع المحافظات.

قال عدد من تجار الأخشاب في عدد من المحافظات المختلفة، إن سعر متر الخشب البياض تراجع ليصل 11 ألفا جنيه مقابل 12 ألف الفترة الماضية بتراجع قدره 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد الذي يحتل المرتبة الأولى في عملية شراء الأخشاب من المصنّعين تراجع سعره ليصل 14 ألف جنيه، مقابل 15 ألفًا الفترة الماضية بتراجع قدره 1000 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

ولفتوا إلى أن سعر الخشب الروسي الأكثر طلبًا في السوق المحلية من المصنّعين في الوقت الحالي بتخانة 47 ميللي تراجع ليصل 13 ألفًا مقابل 14 ألف جنيه، إذ إن تلك النوع من الخشب يُقبل المصنِّعون عليه نظرًا لتوافر الأطوال المطلوبة في عملية التصنيع ويوفر في تضريب الأخشاب أثناء عملية الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 1-8-2023.

أما أسعار الأبلاكاشات فشهدت استقرارًا في الأسعار رغم ارتفاع الإقبال عليها في السوق المحلية الفترة الحالية، لتحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء إذ سجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيهًا مقابل 215، ومصنع 51 استقر سعره على 215 جنيهًا مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه استقر سعره على 180 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميللي استقر سعره على 430 جنيهًا مقابل 420، بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للوح، مقابل 900 جنيه في الفترة الماضية.

وأفاد التجار بأن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي استقر سعره على 115 جنيهًا مقابل 105 جنيهات، بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي استقر سعره على 140 جنيهًا، مقابل 130 جنيهًا، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا، مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 1-8-2023.

من جانبهم، أكد عددًا من التجار في محافظات مختلفة، أن بعض التجار بدأو في تطبيق أسعار الأخشاب بعد التراجع الشديد التي شهدته الأسعار مطلع الشهر الجاري، لافتين إلى أن عملية الإقبال على الشراء في الوقت الحالي متوسطة رغم تراجع السعر.

ولفت التجار في تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن نسبة الإقبال في الوقت الحالي على شراء الأخشاب متوسطة بينما تحتل الأبلاكاشات المرتبة الأولى في عملية الشراء مما أدى إلى ثبات سعرها في السوق المحلية، متوقعين تحريك أسعار الأبلاكاشات بكافة أنواعها الفترة المقبلة خاصة أن الإقبال عليها في الوقت الحالي متوسط.

وأضافوا أن توافر الأخشاب بكميات كبيرة في الشوادر أدى إلى تراجع السعر وضعف الإقبال مما يؤدي إلى ركود الأخشاب في الأسواق وأمام المصنعنين الفترة المقبلة، لافتين إلى أن تخانات البوصة والبوصة وربع تحتلان المرتبة الثانية بعد الخشب الروسي تخانة 47 ميللي نتيجة استخدامهم في تصنيع غرف النوم.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 1-8-2023.

وأكدوا أن تراجع أسعار الأخشاب يرجع إلى توافرها بكميات كبيرة ومختلفة أمام المصنّعين، لافتين إلى أن الهدف الرئيسي من انخفاض الأسعار هو العمل على زيادة الإقبال على الشراء بنسب كبيرة لتحريك السوق ولعدم حدوث ركود في سوق الخشب في مختلف المحافظات.

وأضافوا أن الورش تعمل بكامل طاقتها في الفترة الحالية، مما أدى إلى ارتفاع الإقبال على عملية الشراء، لافتين إلى أن الإقبال على شراء الخشب الروسي بتخانة 47 ميللي؛ كونه أكثر الأنواع المطلوبة في تصنيع الأبواب والشبابيك الجاهزة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاثاء 1-8-2023.

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة مع 22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.