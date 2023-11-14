أسعار الخشب في مصر اليوم الثلاء 14 نوفمبر 2023

لم تشهد حركة أسعار الأخشاب في مصر تغيرًا يذكر خلال معاملات اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، حيث استقرت بعد صعودها خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي.

وعلى خلفية صعود الدولار في السوق الموازية بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، كانت أسعار الأخشاب شهدت ارتفعات لجميع الأنواع تقريبًا، بزيادة تخطت 350 جنيه للمتر في بعض الأنواع.

وقال رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، منير راغب، في تصريحات لـ «المال»، إن أسعار الأخشاب صعدت بسبب الزيادة التي حققها الدولار في السوق السوداء مؤخرًا، معبرًا عن أمله في تراجعها بعد استقرار وضع العملة الأجنبية مجددًا.

وحسب رئيس الشعبة، فإن سعر المتر من الخشب البياض في السوق الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، يبدأ من 9500 جنيه عند أدنى قيمة له، ارتفاعًا من 9200 جنيه، إلا أنه يزداد حتى 10500 جنيه عند أعلى قيمة له.

وبشأن الخشب الزان، الذي يعد أحد أعلى الأخشاب جودة وأطولها عمرًا، فيبلغ سعر اللوح القصير الذي يتراوح طوله بين 100 إلى 170 سم -والمستورد من رومانيا-، 21 ألف جنيه، في حين يسجل سعر اللوح الطويل الكبير 24 ألف جنيه، وهو الأغلى بين الأخشاب شائعة البيع في السوق المصرية.

ويتراوح سعر المتر من الخشب السويدي، في السوق الآن بين 11500 إلى 13500 ألف جنيه، إذ تتغير القيمة وفقًا لدرجة النقاء وخلو الخشب من العيوب كذلك.

أسعار الأبلكاش في مصر اليوم

بالنظر إلى أسعار الأبلكاش العادي في السوق اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، قال راغب إن الأبلكاش يختلف في سعره حسب المصنع، بحيث تترواح بين 180 إلى 195 جنيه، فيباع المتر من مصنع «12» على سبيل المثال بقيمة 180 جنيه، في حين يبلغ سعره من مصنع «14»، 195 جنيه، ويتم استيراد الأبلكاش من روسيا، ولذا فهو على رأس السلع التي يتوقع انخفاض أسعارها مع بداية العام المقبل.

أما الأبلكاش الفايبر «إم دي إف» تخان 2.2 ملي متر فارتفع سعره إلى 120 جنيه، فيما تبلغ قيمة التخان 3.3 ملي متر 150 جنيه، والمستورد من تايلاندا والصين وماليزيا.