أسعار الخشب في مصر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

شهدت أسعار الأخشاب في مصر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، استقرارًا بعد صعودها خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، وذلك على خليفة صعود سعر الدولار في السوق الموازية إلى 48 جنيها، قبل هبوطه مرة أخرى إلى مستوى 43.

وقال رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، منير راغب، في تصريحات لـ «المال»، إن أسعار الأخشاب صعدت بسبب الزيادة التي حققها الدولار في السوق السوداء، معبرًا عن أمله في تراجعها بعد استقرار وضع العملة الأجنبية مجددًا.

وحسب رئيس الشعبة، فإن سعر المتر من الخشب البياض في السوق الإثنين 6 نوفمبر 2023، يبدأ من 9500 جنيه عند أدنى قيمة له، ارتفاعًا من 9200 جنيه، إلا أنه يزداد حتى 10500 جنيه عند أعلى قيمة له.

وبشأن الخشب الزان، الذي يعد أحد أعلى الأخشاب جودة وأطولها عمرًا، فيبلغ سعر اللوح القصير الذي يتراوح طوله بين 100 إلى 170 سم -والمستورد من رومانيا-، 21 ألف جنيه، في حين يسجل سعر اللوح الطويل الكبير 24 ألف جنيه، وهو الأغلى بين الأخشاب شائعة البيع في السوق المصرية.

ويتراوح سعر المتر من الخشب السويدي، في السوق الآن بين 11500 إلى 13500 ألف جنيه، إذ تتغير القيمة وفقًا لدرجة النقاء وخلو الخشب من العيوب كذلك.

أسعار الأبلكاش في مصر اليوم

بالنظر إلى أسعار الأبلكاش العادي في السوق اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، قال “راغب” إنها لم تشهد ارتفاعًا على العكس من الأخشاب، لافتًا إلى أن الأبلكاش يختلف في سعره حسب المصنع، بحيث تترواح بين 180 إلى 195 جنيها، فيباع المتر من مصنع «12» على سبيل المثال بقيمة 180 جنيه، في حين يبلغ سعره من مصنع «14»، 195 جنيها، ويتم استيراد الأبلكاش من روسيا، ولذا فهو على رأس السلع التي يتوقع انخفاض أسعارها مع بداية العام المقبل.

أما الأبلكاش الفايبر «إم دي إف» تخان 2.2 ملي متر فارتفع سعره 120 جنيها، فيما تبلغ قيمة التخان 3.3 ملي متر 150 جنيها، والمستورد من تايلاندا والصين وماليزيا.