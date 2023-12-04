أسعار الخشب في مصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

استقرت حركة أسعار الأخشاب في مصر اليوم 4 ديسمبر 2023، لجميع الأنواع الشائعة البيع في السوق، وذلك حسب ما أفاد به عدد من المتعاملين في القطاع.

وقال المتعاملون في تصريحات لـ «المال» إن سعر المتر من الخشب البياض في السوق اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، يبدأ من 9500 جنيه عند أدنى قيمة له، ارتفاعًا من 9200 جنيه، إلا أنه يزداد حتى 10500 جنيه عند أعلى قيمة له.

وبشأن الخشب الزان، الذي يعد أحد أعلى الأخشاب جودة وأطولها عمرًا، فيبلغ سعر اللوح القصير الذي يتراوح طوله بين 100 إلى 170 سم -والمستورد من رومانيا-، 21 ألف جنيه، في حين يسجل سعر اللوح الطويل الكبير 24 ألف جنيه، وهو الأغلى بين الأخشاب شائعة البيع في السوق المصرية.

ويتراوح سعر المتر من الخشب السويدي، في السوق الآن بين 11500 إلى 13500 ألف جنيه، إذ تتغير القيمة وفقًا لدرجة النقاء وخلو الخشب من العيوب كذلك.

أسعار الأبلكاش في مصر اليوم

يشأن أسعار الأبلكاش العادي في السوق اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، قال راغب إنها لم تشهد ارتفاعًا على العكس من الأخشاب، لافتًا إلى أن الأبلكاش يختلف في سعره حسب المصنع، بحيث تترواح بين 180 إلى 195 جنيه، فيباع المتر من مصنع «12» على سبيل المثال بقيمة 180 جنيه، في حين يبلغ سعره من مصنع «14»، 195 جنيه، ويتم استيراد الأبلكاش من روسيا، ولذا فهو على رأس السلع التي يتوقع انخفاض أسعارها مع بداية العام المقبل.

أما الأبلكاش الفايبر «إم دي إف» تخان 2.2 ملي متر فارتفع سعره 120 جنيه، فيما تبلغ قيمة التخان 3.3 ملي متر 150 جنيه، والمستورد من تايلاندا والصين وماليزيا.

وكانت أسعار الأخشاب شهدت ارتفعات لجميع الأنواع تقريبًا، بزيادة تخطت 350 جنيه للمتر في بعض الأنواع، على خلفية صعود الدولار في السوق الموازية بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم.

وفي وقت سابق، قال رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، منير راغب، في تصريحات لـ «المال»، إن أسعار الأخشاب في مصر في طريقها للتراجع خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد انضمام مصر إلى عضوية مجموعة بريكس، التي تعد روسيا من أكبر أعضائها، وهي ذاتها تسيطر على نسبة كبيرة جدًا من واردات مصر من الخشب، التي من المقرر أن يتم استيرادها بالعملة المحلية بداية من يناير المقبل، وفقًا لتصريحات رئيس الشعبة.

واستقر الطلب على الأخشاب بعد انخفاض وصل إلى قرابة 50% قبل أِشهر، بحسب تصريحات أدلى بها منير راغيب، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ «المال»؛ لافتًا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى القفزات السعرية الأخيرة، التي حلت على الأخشاب منذ بداية العام الجاري 2023.