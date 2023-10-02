استقرت أسعار الخشب في مصر اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023، داخل الأسواق، حيث شمل الثبات أنوع الخشب شائعة البيع، وسط تراجع الطلب وتأخر الشراء الذي يشهده القطاع منذ أشهر، بحسب تصريحات مسؤولين في شعبة الأخشاب لـ «المال».

ويبدأ سعر المتر من الخشب البياض في مصر اليوم، من 9200 جنيه، مرتفعًا إلى 10500 جنيه، حيث تخدم الزيادة السعرية في ثمن المتر الواحد لنفس الخشب، الأنواع المختلفة منه، والتي تتنوع وفقًا لدرجة نقاء الخشب وقدرته على التحمل، وخلوه من العيوب.

ويتراوح سعر المتر من الخشب السويدي، في السوق الآن بين 10 و13 ألف جنيه، إذ تتغير القيمة وفقًا لدرجة النقاء وخلو الخشب من العيوب كذلك.

وبشأن الخشب الزان، الذي يعتبر أحد أعلى الأخشاب جودة وأطولها عمرًا، فيبلغ سعر اللوح طول 170 سم -والمستورد من رومانيا- 21 ألف جنيه، في حين يصل سعر لوح الخشب الزان من فئة 180 سم، إلى 23500 جنيه، وهو الأغلى بين الأخشاب شائعة البيع في السوق المصرية.

وبالنسبة لأسعار الأبلكاش في السوق اليوم، قال تجار إنها تختلف حسب المصنع، بحيث تترواح بين 170 إلى 195 جنيها، فيباع المتر من مصنع «12» على سبيل المثال بقيمة 180 جنيها، في حين يبلغ سعره من مصنع «14»، 195 جنيها، ويتم استيراد الأبلكاش من روسيا، ولذا فهو على رأس السلع التي يتوقع انخفاض أسعارها مع بداية العام المقبل.

ويبلغ سعر الأبلكاش الفايبر «إم دي إف» تخان 2 ملي متر، والمستورد من تايلاندا والصين وماليزيا، 115 جنيها، فيما تبلغ قيمة التخان 2 و3 ملي متر 130 جنيها.