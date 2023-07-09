أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 9-7-2023.. استقرار السعر وفتح كافة الشوادر

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 9-7-2023 استقرارًا في أسعارها بسبب توافر الأخشاب بكافة أنواعها والأبلاكاشات بكميات كبيرة في السوق المحلية وسط إقبال متوسط على الشراء بعد العودة مرة أخرى إلى عملية التصنيع التي تستهلك كميات كبيرة من الخشب الخام واستكمال فتح الورش نهائيا بعد الفتح تدريجيا الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 9-7-2023.

وقال عدد من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية نظرًا لكونهما أكبر المحافظات في مصر استيراد للأخشاب، إن سعر متر الخشب البياض استقر سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا، الشهرين الماضيين بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد استقر سعره على 15 ألف جنيه مقابل 14 ألفا الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية، على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

ولفتوا إلى أن سعر الخشب الروسي الأكثر طلبا من المصنعين في الوقت الحالي بتخانة 47 ميللي استقر سعره على 14 ألف جنيه مقابل 13 ألفًا الأسبوع الماضي، إذ أن تلك النوع من الخشب يقبل المصنعين عليه نظرا لتوافر الأطوال المطلوبة في عملية التصنيع ويوفر في تضريب الأخشاب أثناء عملية الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 9-7-2023.

أما أسعار الأبلاكاشات فشهدت استقر في الأسعار رغم ارتفاع الإقبال عليها في السوق الفترة الحالية لتحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء، إذ سجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيهًا مقابل 215 ومصنع 51 استقر سعره على 215 جنيهًا مقابل 210 جنيها وسعر لوح الأبلاكاش السه استقر سعره على 180 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي استقر سعره على 430 جنيهًا مقابل 420 بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما استقر سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للوح مقابل 900 جنيه الفترة الماضية.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 9-7-2023.

أفاد التجار بأن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي استقر سعره على 115 جنيهًا مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي استقر سعره على 140 جنيهًا مقابل 130 جنيها، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 9-7-2023.

من جانبهم، أكد عددا من التجار، أنه تم استكمال فتح الورش في مختلف المحافظات أمس مما يتسبب في إقبال المصنعين على شراء الأخشاب بكميات كبيرة نتيجة تصنيع الأبواب والشباك لعرضهم في الشوادر المخصصة لبيعها، لافتين إلى أن نسبة الإقبال في الوقت الحالي متوسطة فضلا عن ارتفاع الإقبال على شراء الأثاث الجهاز في المعارض المتواجدة في مختلف المحافظات.

وتوقع التجار – في تصريحات خاصة لـ«المال» – ارتفاع الإقبال الأيام المقبلة نتيجة بدء العمل بكافة طاقته في ورش النجارة بالمحافظات المختلفة، لافتين إلى أن جميع تخانات الأخشاب والأبلاكاشات بمختلف أنواعها متوافرة بكميات كبيرة لدى التجار في الإسكندرية ودمياط مما دفعهم إلى عدم تحريك السعر لعدم ركودها في الأسواق والعمل على العرض والطلب بالسوق.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 9-7-2023.

وأكدوا أن المخازن التابعة للتجار بها كميات كبيرة من الأخشاب تم استيرادها ولم يتم أي زيادة حرصًا من التجار على تسهيل حركة البيع والشراء، لافتين إلى أنه في حال تحريك السعر تتراجع مباشرة عملية الإقبال على الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 9-7-2023.

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة مع 22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.