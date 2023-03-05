أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023.. استقرار السعر وإقبال متوسط على الشراء

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023، شهدت ثباتا في الأسعار بعد تحركها الثلاثاء الماضي تحركا طفيفا في الأسعار وسط إقبال متوسط من المواطنين على شراء الأخشاب والأبلاكاشات بأنواعها المختلفة بنسب متفاوتة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023.

استقر فيها سعر متر الخشب البياض على 9 آلاف و200 جنيه للمتر الواحد مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023.

تراوح فيها سعر متر الخشب السويد من 10 آلاف و100 جنيه إلى 10 آلاف و300 جنيه، مقابل 10 آلاف الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023.

ثبت فيها سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي مصنع 8 على 200 جنيه مقابل 198 جنيها الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 205 جنيهات مقابل 201 جنيه، بينما استقرّ لوح الأبلاكاش السه على 160 جنيهًا لمصنع 12.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023.

استقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الكونتر على 380 جنيهًا لتخانة الـ6 ميللي أصفر مربع مقابل 500 جنيه الأسبوع الماضي، و900 جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 1000 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023.

ثبت سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 على 85 جنيهًا، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 110 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 625 جنيهًا.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023.

على جانب آخر، قال عدد من تجار الأخشاب في دمياط، إن الإقبال على الأخشاب في أول أيام الأسبوع متوسطة وتتراوح من 40 إلى 50% بالرغم من استقرار أسعار الأخشاب والأبلاكاشات بجميع أنواعها.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه قبل قدوم شهر رمضان من كل عام تشهد الأخساب تخانة البوصة والأبلاكاشات السه بجميع تخاناتها إقبالا كثيفا نتيجة تخزين المصنعين لها بسبب الإجازات التي تشهدها تلك الفترة، لافتين إلى أن أخشاب الموبليا تشهد إقبالا كثيفا بخلاف أخشاب التخانات لكثرة الطلب عليها.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 5-3-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.