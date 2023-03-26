أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 26-3-2023.. استقرار السعر وإقبال متوسط للمستهلكين

استقرت أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 26-3-2023 لجميع أنواعه والأبلاكاشات وخشب الأثاث في أول أسبوع رمضان بعد تحركها الأسبوع الماضي، تحركا طفيفا بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد وسط إقبال متوسط من المواطنين على عملية الشراء في المحافظات المختلفة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 26-3-2023.

أكد عدد من تجار الأخشاب في دمياط أن سعر متر الخشب البياض استقر على سعر 10 آلاف و500 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 26-3-2023.

وأضاف التجار أن سعر متر الخشب السويد بلغ 12 آلاف و500 جنيه مقابل 11 ألفًا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر تم إضافتها مطلع الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 26-3-2023.

وتابع التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي اليوم الأحد 26-3-2023 استقر على 205 جنيهات لمصنع 8، مقابل 200 جنيه الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 26-3-2023.

وأشاروا إلى أن سعر لوح الأبلاكاش الكونتر تخانة الـ6 ميللي أصفر مربع بلغ 390 جنيها مقابل 380 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات على اللوح، و1000جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 900 جنيه.

واستقر سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ليبلغ سعره 95 جنيهًا مقابل 85 الأسبوع الماضي، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 120 جنيهًا مقابل 110، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 630 جنيهًا مقابل 620، وفقا للتجار.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 26-3-2023.

على جانب أخر، أكد عددا من تجار الأخشاب في دمياط، أن استقرار سعر الأخشاب في أول أيام شهر رمضان ناتج عن الإقبال المتوسط على عملية الشراء من المواطنين، نظرًا لأن شهر رمضان يكون الإقبال فيه فقط على أخشاب الموبليا فقط لكثرة الأفراح بعد عيد الفطر، لافتين إلى أن نسبة الإقبال في الوقت الحالي على شراء الأخشاب تتراوح من 50 إلى 60%.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 26-3-2023.

وأضافوا في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الأخشاب المستخدمة في صناعة غرف النوم تحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء بالنسبة للمواطنين، لافتين إلى أن ارتفاع أسعار الأخشاب يتوقف على عملية إقبال المواطنين وزيادة الطلب على المعروض في السوق المحلية.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 26-3-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.