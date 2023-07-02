أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-7-2023.. ثبات السعر وفتح الشوادر تدريجيًا

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-7-2023، ثباتا في أسعارها بعد إجازة عيد الأضحى بسبب توافر الأخشاب بكافة أنواعها والأبلاكاشات بكميات كبيرة في السوق المحلية وسط إقبال منخفض على الشراء نتيجة استمرار الشوادر في الإغلاق بسبب إجازة العيد التي من المقرر أن يتم الانتهاء منها مطلع الثلاثاء المقبل.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-7-2023.

قال عدد من تجار الأخشاب، إن سعر متر الخشب البياض ثبت سعره على 12 ألف جنيه مقابل 11 ألفًا، الشهرين الماضيين بزيادة 1000 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون من شوادر الأخشاب.

وأضاف التجار أن متر الخشب السويد ثبت سعره على 15 ألف جنيها مقابل 14 ألف جنيه الشهر الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها حوالي 2000 جنيه الفترة الماضية، على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين، لافتين إلى أن سعر الخشب الروسي تخانة 47 ميللي ثبت سعره على 14 ألف جنيه مقابل 13 ألفًا الأسبوع الماضي.

أما أسعار الأبلاكاشات فشهدت ثباتا في الأسعار رغم ارتفاع الإقبال عليها في السوق الفترة الحالية لتحتل المرتبة الأولى في عملية الشراء، إذ سجل سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى مصنع «8» 225 جنيهًا مقابل 215 جنيهًا، ومصنع 51 ثبت سعره على 215 جنيهًا مقابل 210 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش السه ثبت سعره على 180 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 170 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-7-2023.

ونوه التجار بأن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي ثبت سعره على 430 جنيهًا مقابل 420 جنيهًا بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ثبت سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للوح مقابل 900 جنيه الفترة الماضية.

وأفاد التجار بأن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي ثبت سعره على 115 جنيهًا مقابل 105 جنيهات بزيادة قدرها 10 جنيهات، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 ميللي ثبت سعره على 140 جنيهًا مقابل 130 جنيها، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 640 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-7-2023.

من جانبهم، أكد عددا من تجار الأخشاب في مناطق مختلفة، أن هناك بعض الشوادر قامت بفتح أبوابها أمام المصنعين أمس السبت تدريجيا بعد مرور 4 أيام على عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن عملية الفتح جاءت بسبب إقبال بعض المصنعين الملتزمين بتسليم طلبيات منهم خلال الأيام المقبلة.

أضافوا في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة الإقبال في الوقت الحالي ضعيفة جدا على كافة أنواع الأخشاب فضلا عن ارتفاع الإقبال على شراء الأثاث الجهاز في المعارض المتواجدة في مختلف المحافظات، لافتين إلى أن الفترة المقبلة تشهد ارتفاعا في إقبال المصنعين على شراء كميات كبيرة من الأخشاب الخام للبدء في عملية التصنيع مرة أخرى.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-7-2023.

وأشاروا إلى أن الفترة الحالية هي فترة الإقبال على الأثاث الجاهز إذ أن المعارض تعمل على مدار اليوم منذ قدوم عيد الأضحى حتى اليوم نتيجة كثرة الأفراح وإقبال المواطنين على الشراء من معارض دمياط والإسكندرية.

وأكدوا أن جميع تخانات الأخشاب والأبلاكاشات بمختلف أنواعها متوافرة بكميات كبيرة لدى التجار في الإسكندرية مما دفعهم إلى عدم تحريك السعر لعدم ركودها في الأسواق والعمل على العرض والطلب بالسوق.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-7-2023.

وأشاروا إلى أن المخازن التابعة للتجار بها كميات كبيرة من الأخشاب تم استيرادها ولم يتم أي زيادة حرصًا من التجار على تسهيل حركة البيع والشراء، لافتين إلى أنه في حال تحريك السعر تتراجع مباشرة عملية الإقبال على الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-7-2023.

وقرر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، رفع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة حتى 23% مقارنة بـ22.7% خلال طرح مارس الماضي، إذ طرح البنك أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة الفرق بين المصروفات والإيرادات.