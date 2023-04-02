أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023.. 500 جنيه زيادة وارتفاع الإقبال

قفزت أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023، في بداية الأسبوع الأول من أبريل 2023 على جميع أنواع الأخشاب بزيادة قدرها 500 جنيها على المتر الواحد ومن 10 إلى 15 جنيها زيادة على جميع أنواع الأبلاكاشات وسط إقبال مرتفع من المستهلكين على الشراء في الأسواق.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023.

قال عدد من التجار إن سعر متر الخشب البياض ارتفع اليوم الأحد إلى 11 ألف جنيه مقابل 10 آلاف و500 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 500 جنيه للمتر على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكون.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023.

وأضاف التجار أن هناك ارتفاعًا في سعر متر الخشب السويد ليصل 13 ألف جنيه مقابل 12ألفا و500 جنيه الأسبوع الماضي على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 500 جنيه على المتر الواحد باختلاف التخانات المطلوبة من المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023.

وأشار التجار إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار الأبلاكاشات في جميع أسواق المحافظات ليتراوح سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي مصنع 8 من 210 إلى 215 جنيها مقابل 205 جنيهات الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023.

وأكد التجار أن لوح الأبلاكاش الكونتر 6 ميلي تراوح سعره من 410 إلى 420 جنيه مقابل 390 جنيها بزيادة قدرها 30 جنيها تم إضافتها مطلع الأسبوع الجاري، بينما بلغ سعر تخانة الـ18 ميللي 1000 جنيه للواح مقابل 900 جنيه الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023.

وتابع التجار أن سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي بلغ سعره 105 جنيهات مقابل 95 جنيها الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما بلغ سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 130 جنيهًا مقابل 120، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي 630 جنيهًا مقابل 620.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023.

على جانب أخر، أكد عددا من تجار الأخشاب في محافظتي دمياط والإسكندرية أن ارتفاع الأسعار نتيجة الإقبال الشديد من المواطنين على عملية شراء أخشاب تخانة 1 بوصة و1.5 بوصة وأبلاكاشات السه بكافة تخانتها بسبب كثرة الأفراح بعد عيد الفطر، لافتين إلى أن أسعار الأخشاب تشهدا تحركا كل عام في نهاية شهر رمضان نظرا لتخزين كميات كبيرة منها من قبل المصنعين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023.

وأضاف التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أخشاب الأثاث والموبليا تحتل المرتبة الأولى في الإقبال بينما تحتل أخشاب الباب والشباك المرتبة الثانية في عملية لافتين إلى أن نسبة إقبال المواطنين على شراء الأخشاب تتراوح في الوقت الحالي 70%.

وأشار التجار إلى أن تخزين المصنعين لكميات كبيرة من الأخشاب قبل قدوم عيد الفطر بسبب الإجازة الطويلة التي تعلق فيها الورش أبوابها أحد أسباب تحريك سعر الأخشاب مطلع الأسبوع الجاري، لافتين إلى أن التجار توقعوا تلك الزيادة نهاية الأسبوع الماضي مما دفع البعض منهم إلى التعاقد على كميات كبيرة من الخارج لتغطية السوق بالكميات المطلوبة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 2-4-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.