أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 19-3-2023.. زيادة الإقبال من المستهلكين

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 19-3-2023، استقرارا في أسعار كافة أنواع الأخشاب والأبلاكاشات بعد ارتفاعها منتصف الأسبوع الماضي ارتفاعًا طفيفًا بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر الواحد، وإقبالًا متوسطًا من المواطنين على الشراء.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 19-3-2023.

استقر سعر متر الخشب البياض على 10 آلاف و500 جنيها مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين والجودة والكمية التي يقوم بشرائها المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 19-3-2023

بلغ سعر متر الخشب السويد 12 آلاف و500 جنيه مقابل 11 ألفًا و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر تم إضافتها مطلع الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 19-3-2023

استقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي على 205 جنيهات لمصنع 8، مقابل 200 جنيه الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 19-3-2023.

وصل فيها سعر لوح الأبلاكاش الكونتر تخانة الـ6 ميللي أصفر مربع 390 جنيها مقابل 380 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات على اللوح، و1000جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 900 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 19-3-2023

استقر فيها سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 ميلي 95 جنيهًا مقابل 85 الأسبوع الماضي، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 120 جنيهًا مقابل 110، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 630 جنيهًا مقابل 620.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 19-3-2023.

من جانبه، قال عددا من تجار الأخشاب في دمياط، إن هناك إقبالا من المواطنين على عملية شراء الأخشاب تحديدا الأبلاكاشات والأخشاب المستخدمة في صناعة الموبليا خاصة قبل قدوم شهر رمضان، لافتين إلى أنه قبل رمضان يقبل المواطنين على شراء الأخشاب بكمية كبيرة مما تسبب في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 19-3-2023.

أضافوا التجار في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة الإقبال على الشراء بدأت في الارتفاع تدريجيا بعد زيادة الإقبال على الشراء رغم الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار الأخشاب منتصف الأسبوع الماضي حتى وصلت لـ65% مقابل 55% الأسبوع الماضي، لافتين إلى أن الأبلاكاشات والأخشاب التي تستخدم في الموبليا تشهد إقبالًا غير مسبوق نتيجة إقبال المواطنين على شراء غرف النوم قرب انتهاء شهر رمضان.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 19-3-2023.

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الحالي، مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.