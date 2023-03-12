أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 12-3-2023.. ارتفاع السعر للمستهلك وإقبال متوسط

شهدت أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 12-3-2023، ارتفاعا طفيفا في الأسعار بعد ثباتها منذ بداية الشهر الجاري، وسط إقبال متوسط من المواطنين على الشراء بنسب متفاوتة.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 12-3-2023

ارتفع سعر متر الخشب البياض 10 آلاف و500 جنيه للمتر الواحد مقابل 9 آلاف جنيه الأسبوع الماضي على حسب التخانات المطلوبة من المواطنين بزيادة قدرها 1500 جنيه على المتر الواحد.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 12-3-2023

ثبت فيها سعر متر الخشب السويد على 12 آلاف و500 جنيها مقابل 11 آلف و500 جنيه على حسب الخامات والتخانات المطلوبة من المستهلكين بزيادة قدرها 1000 جنيه على المتر.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 12-3-2023

بلغ فيها سعر لوح الأبلاكاش الفلاندي 205 جنيهات لمصنع 8 مقابل 200 جنيها الأسبوع الماضي، ومصنع 51 على 210 جنيهات مقابل 205 جنيهات، بينما بلغ لوح الأبلاكاش السه 170 جنيهًا لمصنع 12 مقابل 160جنيها الأسبوع الماضي.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 12-3-2023

ارتفع فيها سعر لوح الأبلاكاش الكونتر تخانة الـ6 ميللي أصفر مربع إلى 390 جنيها مقابل 380 جنيه الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 10 جنيهات على اللوح، و1000جنيه لتخانة الـ18 ميللي مقابل 900 جنيه.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 12-3-2023

وصل فيها سعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة 1.7 إلى 95 جنيهًا مقابل 85 الأسبوع الماض، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر تخانة الـ2.5 على 120 جنيه مقابل 110 الأسبوع الماضي، وسعر لوح الأبلاكاش الفايبر الـ18 ميللي على 630 جنيه مقابل 620 الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن مصر تستورد أخشابًا سنويًّا بقيمة 5 مليارات جنيه، طبقًا لآخِر تصريحات الغرفة التجارية للأخشاب.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 12-3-2023

من جانبه، أكد أحمد عبدالقادر أحد تجار الأخشاب في الشرقية، إن تحريك أسعار الأخشاب ناتج على تحسن السوق بعد إقبال المواطنين على شراء الأخشاب وعدم توافرها نتيجة انخفاض استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن الإقبال في الوقت الحالي متوسط على أخشاب الأثاث والتخانات.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 12-3-2023

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن نسبة الإقبال على الأخشاب بلغت حوالي 70% مقابل 50٪ الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 20٪ هو ما أدى إلى تحريك سعرها بكافة أنوعها أمام المستهلكين.

أسعار الخشب في مصر اليوم الأحد 12-3-2023

جدير بالذكر أن الشركات المورِّدة للأخشاب أضافت 20 دولارًا على جميع أنواع الأخشاب بداية العام الجاري مما أدى إلى ارتفاعها بشكل مفاجئ.