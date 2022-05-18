أسعار الخشب اليوم 18-5-2022 في مصر

أسعار الخشب اليوم تراجعت بكل أنواعة لدى التجار والمستوردين، نظرًا لحالة الركود التي تشهدها الأسواق وعدم الإقبال من المواطنين على عملية الشراء، بحسب بعض تجار الخشب في محافظتي دمياط والشرقية.

جدير بالذكر أن مصر تستورد بأكثر من 1.5 مليار دولار أخشابا سنويًا، منها 1.4 مليار دولار أخشابًا لينة، و155 مليون دولار أخشابًا صلبة “زان”، فيما تبلغ قيمة خشب “الأرو” قرابة 10 ملايين دولار.

أسعار الخشب اليوم 18-5-2022

وقال أشرف مختار أحد تجار الأخشاب في دمياط، إن أسعار الخشب اليوم تحديدا نوع البياض يتراوح سعره من 8 إلى 9 آلاف جنيها، بينما يترواح سعر متر الخشب السويدي من 10 إلى 11 ألف جنيها، لافتا إلى أن السوق لم يثبت على سعر موحد في بيع الأخشاب.

وأضاف لـ”المال”، أن سعر الأبلاكاش يترواح سعره من 205 جنيه إلى 210، لافتا إلى أن حركة البيع في دمياط تشهد تراجعا في بيع الأخشاب بنسبة حوالي من 70 إلى 75% على مستوى دمياط.

أسعار الخشب اليوم 18-5-2022

وشهدت الورش الصغيرة والمتوسطة أزمة كبيرة خلال الشهور الماضية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الخامات وعدم قدرتها علي المنافسة تصديريا.

في ذات السياق، أكد أحمد أبو الحاج أحمد، تجار أخشاب بالشرقية، أن أسعار الخشب اليوم تحديدا خشب السويدي يتراوح ما بين 10.5 لـ13 ألف جنيها للمتر الواحد، لافتا إلى أن الخشب البياض يترواح سعره من 7 آلاف لـ8.5 آلاف جنيها.

أسعار الخشب اليوم 18-5-2022

وأضاف لـ”المال”، أن أسعار الخشب الزان تختلف لحسب نوع الخشب المحدد أو نمرة واحد والتي يطلق عليه “خشب زان رمان” بلغ سعره اليوم 16 ألف جنيها للمتر، أما الزان المتوسط بلغ سعره 11 ألف جنيها، لافتا إلى أن الأبلاكاش يختلف سعره من مصنع لأخر، وبلغ أخر سعره في دمياط 240 جنيه للواح الواحد، لكن اليوم يترواح سعره من 210 إلى 215 جنيه للواح الواحد.

وتأثرت صناعة الأثاث بارتفاع أسعار جميع مُدخلات الصناعة من الأخشاب، فضلا عن الدهانات والمقابض المعدنية وارتفاع أسعار البترول والنقل، مما انعكس علي زيادة المنتج النهائي بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وأشار إلى أن السوق يشهد ركود غير طبيعي، نظرا لعدم وجود اقبال على المواطنين لشراء الأخشاب، لافتا إلى أن مركز أبوكبير بالشرقية يشهد تنافس شديد في بيع الأخشاب لكن أسعار بيع الأخشاب شهدت تراجعا قبل قدوم شهر رمضان حتى يومنا هذا، إذ بلغ متوسط التراجع حوالي 500 جنيها.

أسعار الخشب اليوم 18-5-2022

وأكد أن نسبة الركود داخل سوق الأخشاب اليوم، بنسبة تتراوح حوالي من 60 إلى 70% من نسبة البيع الأصلية، وذلك نظرا لعدم وجود إقبال على شراء الأخشاب.