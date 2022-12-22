أسعار الخشب اليوم الخميس 22_12_2022، شهدت ارتفاعا في الأسعار، مع تراجع الإقبال على عملية الشراء من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، بسبب عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

أسعار الخشب اليوم الخميس 22_12_2022، بلغ سعر الخشب السويد تخانة البوصة 10 آلاف و500 جنيها للمتر الواحد، و2 بوصة سويد تراوح سعره من 11 إلى 12.5 ألف جنيه للمتر، بحسب أشرف مختار أخد تجار الأخشاب بدمياط لـ«المال».

أسعار الخشب اليوم الخميس 22_12_2022، اختلفت فيها أسعار الأبلاكاش على حسب التخانات والمصنع، إذ وصل سعر اللوح الثه مصنع 7و2 حوالي 195 جنيها للوح الواحد، أما مصنع 14 تراوح سعر اللوح من 225 إلى 230 جنيها.

أسعار الخشب اليوم الخميس 22_12_2022، بلغ سعر متر الخشب الزان حوالي من 21 إلى 22 ألف جنيها، وفقا لأشرف مختار.

وقال أشرف مختار أحد تجار الأخشاب في دمياط، إن هناك تراجع تام في عملية البيع والشراء من قبل المواطنين نظرا لارتفاع أسعار وعدم ثباتها الفترة الماضية بسبب عدم استقرار الدولار أمام الجنيه.

في سياق متصل، أحمد فشور أحد تجار الأخشاب في دمياط، إن هناك ركود في عملية البيع والشراء وعدم إقبال المواطنين على شراء الأخشاب نظرا لارتفاع أسعارها بسبب عدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه الفترة الحالية.

وأضاف فشور لـ«المال»، أن الطلب على الأبلاكاش في الوقت الحالي تراجع بنسبة تتراوح من 50 إلى 60٪ عن الأسبوع الماضي والتي شهد الإقبال على الأبلاكاش فيه نسبة 70٪.