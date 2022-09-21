أسعار الخشب اليوم الأربعاء 21-9-2022، بمختلف أنواعها ومقاستها ومعايير جودتها، شهدت استقرارا تاما دون أي ارتفاع أو انخفاض، نتيجة ركود سوق الخشب بسبب الإقبال عليه.

وقال أحمد أبو الحاج أحمد، أحد تجار الخشب، إن هناك استقرارا تاما في أسعار الأخشاب من منتصف شهر يوليو الماضي حتى منتصف سبتمبر 2022، نتيجة احتكار المستوردين للبضاعة.

وأضاف أبو الحاج أحمد لـ«المال»، أن الطلب على الخشب بجميع أنواعه ضعيف جدا نظرا لارتفاع أسعاره، بسبب انتظار المواطنين انخفاض سعره، لافتا إلى أن نسبة الركود في سوق الخشب بلغت نحو 60%.

وعن الأسعار التي تباع بها الأخشاب اليوم الأربعاء 21-9-2022، أشار إلى أن متر الخشب السويدي يتراوح سعره ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه للمتر الواحد.

ولفت إلى أن سعر لوح الأبلاكاش يتراوح ما بين 190 إلى 230 جنيها، بينما يتراوح سعر متر الخشب الزان ما بين 9.5 إلى 14 ألف جنيه.

وتابع أن بعض المستوردين يحتكرون السلع لبيعها بأسعار مرتفعة وهذا يسبب ركودا في الأسواق نتيجة عدم الطلب على الأخشاب لارتفاعها.

في سياق متصل، قال أحمد فشور، إن هناك استقرارًا تامًا في جميع أنواع الأخشاب ما عدا الخشب الزان، لافتا إلى أن الخشب الزان شهدا ارتفاعا بداية الشهر الجاري حتى الآن من 700 إلى 1000 جنيه.

وأضاف فشور لـ«المال»، أن هناك ركودا تاما في عملية بيع وشراء الأخشاب نتيجة زيادة الأسعار وعدم استقرارها بداية من الشهر الجاري حتى الآن، بالإضافة إلى عدم الطلب على منتجات الأثاث.

وعن أسعار الأخشاب والأبلاكاش اليوم الأربعاء 21-9-2022، أشار إلى أن الخشب السويدي من 11 ألف إلى 12 ألف جنيه للمتر الواحد، بينما يتراوح سعر متر الخشب الزان من 13 إلى 14 ألف جنيه.

ولفت إلى أن سعر الخشب البياض يتراوح من 8 إلى 9 آلاف للمتر الواحد، بينما بلغ سعر اللوح الأبلاكاش الفنلندي من 210 إلى 250 جنيها.

وتراوح سعر الأبلاكاش الفايبر ماركة «bdf» من 150 إلى 160 جنيها لـ3 ملي، بينما بلغ الأبلاكاش الكونتر 500 جنيه للولح الواحد، بحسب «فاشور».

وأشار إلى أن تغير سعر الأخشاب وعدم استقراره على سعر محدد يؤثر على صناعة الأثاث بصفة عامة، بنسبة 70%، متوقعا عد انخفاض سعر الأخشاب وزيادتها الفترة المقبلة.