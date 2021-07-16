أسعار الخرفان والماعز اليوم الجمعة 16-7-2021

شهدت أسعار الخرفان والماعز مزيد من الصعود في ظل اقتراب حلول عيد الأضحى من ذروته حيث سيحل منتصف الاسبوع المقبل ،وتراوح متوسط سعر الماعز (اناث ) من 1350إلي 2000جنيها ،وسعر النعجة من 2000إلي 3000جنيها لاوزان الصغيرة ،بينما تراوح سعر الخروف من 3000إلي 5000جنيها للرأس طبقا للوزن القائم.

وكشف التجار أن سعر التيس /الجدي (ذكر الماعز ) متوسط الوزن تراوح من 2100إلي 3000جنيها ،وسجل متوسط سعر انثي الخروف او النعجة ب60جنيها للكيلو القائم ،و كيلو جرام انثي الماعز 55جنيها ،و سعر كيلو جرام لحم الضاني القائم الاسواني تراوح من 60إلي 70جنيها للكيلو المتوسط ،وسجل سعر الضاني عالي الجودة قائم 75جنيها .

ويتراوح متوسط سعر الخرفان الحية من 63 إلى 65 جنيها للكيلو بحسب الجودة والمنطقة لدي التجار وملاك الشودار وجودة التغذية .

يذكر أن سعر الرأس الواحد لوزن 75كيلو جرام من الخرفان بين 4725جنيها و4875جنيها ،بينما تسجل اسعار الخرفان في وزارة الزراعة4500جنيها لذات الوزن .

وقال ممدوح سعد تاجر مواشي لـ “المال ” أن ارتفاع اسعار الاضاحي الصغيرة يتواصل مع صعود الجمال والابقار والجاموس ،خلال الفترة الراهنة لاسيما في ظل انفلات اسعار العلائق ومستلزمات الإنتاج واقتراب العيد حيث تفاقمت تكاليف التربية علي المربين ،رغم استقرار الأسعار وثباتها مقارنة بالعام الماضي .

وأفاد سعد أنه مع ارتفاع اسعار العليقة اصبح الجميع يعتمد على العلف الاخضر ، لتعويض نمط التمسين الاعتيادي من خلال دريس الفول لتربية خراف اللحم لإعطاء إنتاجية أفضل ولحم ذو طعم جيدة.

وأضاف أن الأسعار تتراوح من 60 جنيها للكيلو القائم الضاني وحتى 65 جنيها ويختلف السعر طبقا حجم الخروف، حيث يبدأ الوزن من 50 كيلو ويصل سعر الكيلو فيه لـ 65 جنيها أما الأوزان الأعلي فسعرها يصل لــ60 جنيها.