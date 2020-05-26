أسعار الخبز في الأسواق اليوم الثلاثاء 26-5-2020

شهدت أسعار الخبز البلدي والسياحي، اليوم الثلاثاء 26-5-2020 اختفاء رغيف الفينو والذي كان يبلغ 50 قرشا مع استمرار حالة الاستقرار في باقي أسعار المخبوزات، وذلك في المخابز البلدية المدعمة، والسياحية، والأفرنجي، حيث يستمر ثبات أسعار البيع، على الرغم من ارتفاع مدخلات الإنتاج الخاصة بالمخبوزات.

قال أيمن حمدي، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، صاحب مخبز سياحي لـ”المال”، إن أسعار بيع المخبوزات مثل الفينو، والباتيبان، تشهد اختلافًا في المخابز الأفرنجية نتيجة اختلاف الوزن.

وأكد حمدي أن سعر رغيف الفينو من 75 قرشا إلي 100 قرش وذلك حسب الحجم و الوزن.

وأضاف حمدي أن وزارة التموين لا تلزم المخابز السياحية والأفرنجية بوزن معين للخبز السياحي أو الفينو.

وتابع أن التموين تلزم المخابز السياحي والإفرنجي على أن يكون الدقيق المستخدم في إنتاج تلك المخبوزات هو دقيق استخراج 72%، مع منع استخدام دقيق 82% والمعروف بالدقيق المدعم.

وأوضح حمدي أن سعر تسلم طن السكر بلغ 8500 جنيه، بدلًا من 6 آلاف جنيه، وطن الدقيق العادي 7100 جنيه بدلًا من 6500 جنيه.

وأكد أن سعر طن الدقيق الفاخر ارتفع إلى 8 آلاف جنيه، بدلًا من 7 آلاف جنيه، وباكتة الزبدة بـ200 جنيه، بدلًا من 170 جنيهًا.

وأضاف أن كارتونة العجوة “7 كيلو” بسعر 115 جنيهًا، بدلًا من 75 جنيهًا، وباكتة السمسم “25 كيلو” بسعر 900 جنيه، بدلًا من 800 جنيه.

وتابع أن باكو الخميرة بسعر 60 جنيهًا، بدلًا من 50 جنيهًا، بينما المسلى الطبيعي بسعر 210 جنيهات، بدلًا من 170 جنيهًا، وكيلو الزيت بـ18 جنيهًا، بعد أن كان بـ16 جنيهًا.

في سياق متصل، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر الخبز المدعم ثابت عند 5 قروش للرغيف.

وأوضح أن الحكومة تقوم بدعم رغيف الخبز للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

يشار إلى أن عدد المخابز السياحية والإفرنجية يصل لنحو 25 ألفا، بينما المخابز البلدية المدعمة بما يقرب 30 ألفا على مستوى الجمهورية.