أسعار الخبز في الأسواق اليوم الثلاثاء 18-2-2020

رصدت «المال» أسعار الخبز البلدي والسياحي، اليوم الثلاثاء 18-2-2020 في المخابز البلدية المدعمة، والسياحية، والأفرنجي.

وتلاحظ وجود تفاوت في سعر خبز الفينو، إذ تراوح من 50 إلى 100 قرش للرغيف، إضافة إلى سعر الخبز البلدي السياحي، الذى تراوح من 25 إلى 50 قرش للرغيف.

قال المهندس أيمن حمدي، صاحب مخبز سياحي، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ”المال”، إن أسعار بيع المخبوزات مثل الفينو والباتيبان تشهد اختلافًا في المخابز الأفرنجية نتيجة اختلاف الوزن.

وأضاف حمدي أن وزارة التموين لا تلزم المخابز السياحية والأفرنجية بوزن معين للخبز السياحي أو الفينو، بينما هناك تحديد أن يكون الدقيق المستخدم في إنتاج تلك المخبوزات هو دقيق استخراج 72%، مع منع استخدام دقيق 82% والمعروف بالدقيق المدعم.

في سياق متصل، قال عطية حماد ، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر الخبز المدعم ثابت عند 5 قروش للرغيف، نظرًا لأن الحكومة تقوم بدعم رغيف الخبز للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

يشار إلى أن عدد المخابز السياحية والإفرنجية يصل عددها نحو 25 ألفا، بينما المخابز البلدية المدعمة بما يقرب من 30 ألفا على مستوى الجمهورية .

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد مؤخرًا أن تطبيق الدعم النقدى المشروط سيعطى لكل مواطن حقه في الدعم، ويوفر أى مال عام يهدر.

موضحَا أنه لن يضار أى مواطن معه بطاقة تموينية فى حال تطبيق الدعم النقدى المشروط.