أسعار الخبز في الأسواق اليوم الثلاثاء 11-2-2020

قال المهندس أيمن حمدي، صاحب مخبز سياحي، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ"المال"، إن أسعار بيع المخبوزات مثل الفينو والباتيبان تشهد اختلافا في المخابز الأفرنجية نتيجة اختلاف الوزن

رصدت «المال» أسعار الخبز البلدي والخبز السياحي، اليوم الثلاثاء 11ـ1ـ2020، في المخابز البلدية المدعمة، والسياحية، والأفرنجي، وتلاحظ وجود تفاوت في سعر خبز الفينو ، إذ تراوح من 50 إلي 100 قرش للرغيف ، بالإضافة إلي سعر الخبز البلدي السياحي ، والذى تراوح من 25 إلي 50 قرش للرغيف .

وقال المهندس أيمن حمدي، صاحب مخبز سياحي، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ”المال”، إن أسعار بيع المخبوزات مثل الفينو والباتيبان تشهد اختلافا في المخابز الأفرنجية نتيجة اختلاف الوزن .

وأضاف حمدي أن وزارة التموين لا تلزم المخابز السياحية والأفرنجية بوزن معين للخبز السياحي أو الفينو ، بينما هناك تحديد أن يكون الدقيق المستخدم في إنتاج تلك المخبوزات هو دقيق استخراج 72% ، مع منع استخدام دقيق 82% والمعروف بالدقيق المدعم.

في سياق متصل ، قال عطية حماد ، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة ، إن سعر الخبز المدعم ثابت عند 5 قروش للرغيف ، نظرًا أن الحكومة تقوم بدعم رغيف الخبز للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

يشار إلي ان عدد المخابز السياحية والأفرنجية يصل عددها نحو 25 ألفا، بينما المخابز البلدية المدعمة بما يقرب من 30 ألفا على مستوي الجمهورية .

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد مؤخرا أن تطبيق الدعم النقدى المشروط سيعطى لكل مواطن حقه فى الدعم، ويوفر أى مال عام يهدر.

وقال- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء الماضى، برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس، ردا على عدم تشغيل المخابز المدعمة على مدار اليوم: “رغيف الخبز يشتريه المواطن بـ 5 قروش وتكلفته 60 قرشا، مما يجعلنا غير قادرين على فتح المخابز المدعمة على مدار اليوم، لأن ذلك يحتاج إلى ميزانية مضاعفة”، موضحا أنه إذا كان هناك نية لذلك فيجب تحويل دعم الخبز من عينى إلى دعم نقدى مشروط، من خلال حصول كل مواطن على مبلغ معين على كارت الخبز، على أن يدفع المواطن 5 قروش فقط للمخبز، ويتم خصم سعر 55 قرشا عن كل رغيف من الكارت الذكى، ووقتها سيحترم المواطن رغيف الخبز ولن يجعله طعام للدواجن” .

وشدد الوزير على أنه لن يضار أى مواطن معه بطاقة تموينية فى حال تطبيق الدعم النقدى المشروط، قائلا: “الموضوع حساس، يجب أن نحافظ على كل جرام وكل نقطة، الجميع يريد أن المخابز تعمل لنصف الليل، والعيش يبقى موجود فى أى لحظة، ياريت حد لاقى، دعم الخبز حاليا دعم عينى، يدفع فى الرغيف خمسة ساغ وتكلفته 60 قرشا، اديهوله بخمسة ساغ يبيعه 60 قرشا، هذا لا يمكن حدوثه حتى يحدث ويكون هناك انتظام فى الخبز، لابد أن نتحول لدعم نقدى مشروط، المواطن اللى عنده عدد خبز ويضرب فى 60 قرشا، ساعتها المواطن مش هيدى العيش للماعز ولا الدواجن، وهيحترم معنى رغيف الخبز، واحد يقولى يا دكتور الناس عايزة عيش، المصريين سموه عيش عشان يعيشوا، طيب ما نحترم العيش”.