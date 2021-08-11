أسعار الحديد و الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 11-8-2021

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك تراوحت اليوم الأربعاء 11-8-2021 بين 900 إلى 1000 جنيه لطن الأسمنت، فيما تراوح سعر الحديد بين 14 إلى 14.8 ألف جنيه للطن للمستهلك، وفقا لما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء بالاتحاد العام…

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك تراوحت اليوم الأربعاء 11-8-2021 بين 900 إلى 1000 جنيه لطن الأسمنت، فيما تراوح سعر الحديد بين 14 إلى 14.8 ألف جنيه للطن للمستهلك، وفقا لما أكده أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد توقعت أن تشهد أسعار الأسمنت تغييرات للمستهلك مطلع أغسطس المقبل، فيما رجحت استقرار أسعار الحديد عند مستوياتها الحالية.

وأشار الزيني إلى أن أسعار الحديد مستقرة عند مستويات الشهر الماضي، بسبب ثبات أسعار الخام العالمية، وإن كان متوقع لجوء المنتجين لخفض أسعارهم خلال أغسطس الحالي.

وكان الزيني، قد أوصى بمراجعة قرار جهاز حماية المنافسة الخاص بموافقته على خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، مؤكدا ضرورة متابعة تأثيرات القرار وبشكل مستمر كل أسبوعين لتجنب ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك، خاصة أنها شهدت ارتفاعًا منتصف يوليو الماضي فور صدور موافقة الجهاز على مطلب الشركات.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر، أكثر من 255 مليار جنيه.