أسعار الحديد و الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء.. والشركات تعلن أسعارها لعام 2022 خلال 24 ساعة

سجلت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 29-12-2021، استقرارا في الأسواق، وسط تباطؤ في حركة البيع والشراء مع نهاية العام. وسجل سعر الأسمنت قرابة 1030 جنيه للطن للمستهلك، ويصل سعر طن الحديد عند 15.4 الف جنيه للمستهلك، وفقا لما أكده…

سجلت أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 29-12-2021، استقرارا في الأسواق، وسط تباطؤ في حركة البيع والشراء مع نهاية العام.



وسجل سعر الأسمنت قرابة 1030 جنيه للطن للمستهلك، ويصل سعر طن الحديد عند 15.4 الف جنيه للمستهلك، وفقا لما أكده عبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة العامة لمراد البناء بالاتحاد العام للعرف التجارية.



وقال قاسم ل” المال”:” عن أن الشركات منتظر أن تعلن عن أسعارها الجديدة لعام 2022 خلال 24 ساعة “.



أسعار الأسمنت اليوم



تصل أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء ، حتي 1130 جنيه للطن للمستهلك.



فيما تصل أرض المصنع بين 875 جنيه وحتي 1000 جنيه للطن.

وتشهد أسعار الأسمنت ثباتًا نسبيًّا، خلال ديسمبر الحالي، بعد أن شهد سعره قفزات كبيرة، خلال الفترة من منتصف يوليو حتى نهاية أكتوبر، حيث زاد السعر 300 جنيه خلال تلك الفترة.



ويصل عدد الشركات المنتجة للأسمنت لقرابة 23 شركة.



أسعار الحديد اليوم



فيما شهدت أسعار الحديد، اليوم الأربعاء، 15.4 الف جنيه للطن للمستهلك كأقصي سعر للمستهلك، وفقا لما يؤكده عبد العزيز قاسم.

وتتراوح أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 13.750 ألف جنيه للطن بمصانع الشركات الاستثمارية، ويصل حتى 15 ألفًا للطن، تسليم أرض المصنع، لإنتاج الشركات المتكاملة كحديد عز وبشاي، وفقا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وكانت شركات الحديد المتكاملة أعلنت أسعار الحديد بمصانعها خلال شهر ديسمبر لتأتي كالتالي:



أسعار حديد عز



شركة حديد عز أسعارها عند 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد المصريين.

أسعار حديد المصريين



فيما تبلغ أسعار الحديد لشركة «حديد المصريين» نحو 14.9 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار حديد السويس للصلب



تبلغ أسعار الحديد لشركة «السويس للصلب» 14.900 ألف جنيه للطن لشهر ديسمبر.



أسعار حديد شركة بشاي للصلب



أسعار الحديد بشركة «بشاي للصلب» تصل إلى 15 ألف جنيه.



أسعار الحديد بشركة مصر ستيل



تبلغ أسعار الحديد بشركة مصر ستيل نحو 14.850 ألف جنيه للطن، مقابل 15.1 ألف جنيه سعرها في شهر نوفمبر.