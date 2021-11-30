اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد وقوائم الشركات لشهر ديسمبر

سعر الحديد للمستهلك مطلع ديسمبر سيشهد تراجعًا بين 500-800 جنيه للطن عن الشهر الماضي
دعاء حسني 7:10 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 7:10 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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أعلنت شركات الحديد قوائم أسعارها عن شهر ديسمبر، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 1-12-2021، حيث خفّضت بعض الشركات أسعارها بين 250-300 جنيه للطن عن الشهر الماضي، وبينها شركات بشاي ومصر ستيل، فيما ثبّتت بعضها أسعارها وعلى رأسها شركة حديد عز، والسويس للصلب، وحديد المصريين.

وتنشر “المال” عبر تقريرها التالي أسعار بيع الحديد لشهر ديسمبر.

أسعار حديد عز

أعلنت شركة حديد عز تثبيت أسعارها عند 15 ألف جنيه للطن لشهر ديسمبر.

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أسعار حديد المصريين

تبلغ أسعار الحديد لشركة «حديد المصريين» نحو 14.9 ألف جنيه للطن، وهي أسعار شهر نوفمبر نفسها.

أسعار حديد السويس للصلب

أخطرت شركة «السويس للصلب» وكلاءها بتثبيت أسعار الحديد عند 14.900 ألف جنيه للطن لشهر ديسمبر.

أسعار حديد شركة بشاي للصلب

أعلنت شركة «بشاي للصلب» تخفيض أسعارها بـ300 جنيه للطن، لتصل إلى 15 ألف جنيه لشركة بشاي مقابل 15.300 جنيه سعرها في شهر نوفمبر.

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أسعار الحديد بشركة مصر ستيل

أعلنت شركة مصر ستيل لوكلائها من التجار خفض أسعارها 250 جنيهًا للطن، لتبلغ 14.850 ألف جنيه للطن، مقابل 15.1 الف جنيه سعرها في شهر نوفمبر.

ويقول أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، لـ”المال”، إن سعر الحديد للمستهلك مطلع ديسمبر سيشهد تراجعًا بين 500-800 جنيه للطن عن الشهر الماضي،

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حيث تراوح سعر البيع للمستهلك بين 14.8-15.2 ألف جنيه للطن، مقابل 15.5 إلى 16 ألف جنيه سعر الطن لشهر نوفمبر، حيث كانت أسعار الحديد قد شهدت انفلاتًا كبيرًا في السوق التجارية.

وتأتي تلك الانخفاضات من بعض المصانع المنتِجة للحديد، كأول ردّ فعل على قرار وزارة التجارة والصناعة إلغاء الرسوم الوقائية علي واردات حديد التسليح والبليت الصادر منتصف نوفمبر الحالي.

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بقلم دعاء حسني

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